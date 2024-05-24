Фильм с Киану Ривзом, 12-метровая инсталляция, полное погружение в викторианскую эпоху и выставки современного искусства. Куда сходить с пятницы 24 мая по воскресенье 26 мая в Москве — в материале RTVI.

«Маленький Будда»

24 мая в кинотеатре «Октябрь» пройдет премьера фильма Бернардо Бертолуччи «Маленький Будда», снятого в 1993 году. Фильм состоит из двух параллельных сюжетных линий. Первая рассказывает о поисках тибетскими монахами человека, который стал реинкарнацией ламы Дорже. Они находят мальчика Джесси (Алекс Винзендейджер) и уговаривают его родителей отпустить ребенка с ними в Бутан, чтобы они смогли проверить, истинный ли он лама. В центре второй линии история избалованного принца Сиддхартхи (Киану Ривз), которому тоже предстоит пройти множество испытаний и стать Буддой.

«Павильон элементов обратного времени»

24 и 25 мая в Гостином дворе будет представлена 12-метровая инсталляция «Павильон элементов обратного времени». В рамках проекта АРХ МОСКВА 2024 художник Александр Пономарев и архитектор Алексей Козырь создали проект, который представляет образ скалы, сформированной строительным краном и рядами стеллажей, напоминающих природные слои горных пород.

«Цикл времени меняет направление и взаимодействие элементов-стихий, заново рождает гранит. Он, в свою очередь, образует формы и объемы в искусстве и архитектуре. Мы, авторы, поэтизируем эти процессы, улавливая природные ритмы, и строим павильон элементов обратного времени», — рассказал Александр Пономарев.

«День в другом доме»

26 мая в Доме творчества Переделкино пройдет «День в другом доме». Программу откроет спектакль-квест «Другой век» от «Мастерской Брусникина», который предлагает интерактивное погружение в эпоху консервативной Англии второй половины XIX века.

Также в рамках проекта пройдут лекция Марии Соколовой «Викторианская загородная усадьба» и паблик-ток про Генри Джеймса и викторианскую литературу с участием Александра Ливерганта, Александра Глазырина и Александры Борисенко.

«Головы»

В галерее ГУМ-RED-LINE продолжается персональная выставка Александра Юликова «Головы», представляющая собой ретроспективу работ художника более чем за полвека. Выставка продемонстрирует более 30 произведений художника, созданных с 1958 по 2024 год.

Открывает экспозицию картина 1958 года «Автопортрет», а завершают современные работы мастера. «Головы» — тема, которой автор верен вот уже более 65 лет, но впервые она будет представлена в ее последовательном развитии.

Cube.Moscow

В арт-пространстве Cube.Moscow можно увидеть 13 выставок современного искусства. Самая крупная из них — персональная выставка Люси Вороновой «Живопись звуков, шумов и запахов».

Проект приурочен к 70-летнему юбилею художницы. Также в арт-пространстве откроются другие персональные выставки и коллективные проекты современных художников.