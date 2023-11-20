Оттепель, Пресненский район, томатный суп Энди Уорхола, конкурс дизайнеров и две выставки в «ГЭС-2» — рассказываем о мероприятиях, которые можно посетить с 20 по 26 ноября.

«Пресня: выставка моей памяти»

В Центре «Зотов» 25 ноября откроется выставка «Пресня: выставка моей памяти», посвященная истории Пресненского района. На выставке представлены экспонаты из музеев и дневники, фотографии и кинохроника, произведения художников-шестидесятников и современных авторов. Богатая история района передается через повседневность и личный опыт освоения места. Таким образом Пресня проявляется в двух регистрах — реальном и воображаемом.

«О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР»

24 ноября Центр Вознесенского совместно с Центром современной культуры «Смена», фондом «Галеев-Прометей» и Арт-галереей Ельцин-центра открывает новую выставку — «О-Сеть. Экспериментальная эстетика и новые медиа в СССР». Она посвящена новаторским проектам периода оттепели в области книжного, шрифтового и звукового дизайна, кинетического и синестетического искусств. Центральный сюжет экспозиции — история студенческого конструкторского бюро «Прометей», которое выросло вокруг физика, эстетика и медиа-теоретика Булата Галеева.

«На кухне у Энди Уорхола. Готовим знаменитый суп Campbell»

В Еврейском музее и центре толерантности 25 и 26 ноября пройдут кулинарные мастер-классы, где можно научиться готовить любимый суп Энди Уорхола, запечатленный на его картинах. Искусствовед Андрей Боровский расскажет о том, что объединяет художника и консервированный суп, а повар Кирилл Коновалов приготовит блюдо по оригинальному рецепту Campbell.

Конкурс молодых дизайнеров

В рамках первой Московской недели красоты, которая состоится в «Манеже» с 9 по 12 декабря, проходит конкурс на лучший дизайн упаковки, направленный на поддержку молодых креаторов. Подать заявку на участие можно до 6 декабря. Все присланные работы будут рассмотрены экспертным жюри, а победителей объявят 12 декабря. Автор лучшего дизайна получит приз 100 тыс. рублей.

«Закат в сто сорок солнц» и «Кубок созвучий»

В Доме культуры «ГЭС-2» продолжаются две масштабные выставки: «Закат в сто сорок солнц» и «Кубок созвучий. По направлению к Розановой». На первой можно увидеть советские картины, посвященные подвигу космонавтов и мечтам о космосе, эскизы МКС, картины Алексея Леонова, проекты летающих городов будущего. Вторая представляет собой диалог современных художниц с авангардисткой Ольгой Розановой, жившей на рубеже XIX и XX веков.