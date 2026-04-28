Студия Prime Video приняла решение не продлевать сериал «Поколение „Ви“» (Gen V) на третий сезон. Об этом сообщает Deadline. Спин-офф супергеройской сатиры «Пацаны» прошел два сезона. Второй сезон вышел осенью 2025 года и завершился шесть месяцев назад.

Однако создатели франшизы Эрик Крипке и Эван Голдберг заверили, что история студентов Годолкинского университета не закончилась. Персонажи «Поколения „Ви“» появятся в пятом и финальном сезоне «Пацанов», премьера которого состоится 20 мая, а также в других будущих проектах киновселенной Vought Cinematic Universe (VCU). Во втором сезоне спин-оффа героиня Эрин Мориарти (Энни Дженьюар, она же Старлайт) завербовала суперов в сопротивление против диктатуры Хоумлендера — этот сюжет перейдет в финальный сезон материнского шоу.

Сам сериал «Поколение „Ви“» стартовал в 2023 году и сразу получил высокие оценки. После первого сезона проект номинировали на Critics Choice Super Awards как лучший супергеройский сериал. Производство второго сезона столкнулось с трагедией: один из главных актеров, Чанс Пердомо, разбился на мотоцикле по пути на съемочную площадку в марте 2024 года. Это привело к задержке производства и переработке сюжетных линий.

Тем временем франшиза продолжает расширяться. Новый спин-офф «Восхождение Воут» (Vought Rising) с Аей Кэш и Дженсеном Эклзом в главных ролях подтвержден к выходу в 2027 году. Кроме того, в активной разработке находится проект «Пацаны: Мексика» (The Boys: Mexico). Все сериалы производят Sony Pictures Television и Amazon MGM Studios.

Актеры «Поколения „Ви“» уже начали прощаться с шоу. Джаз Синклер, исполнительница главной роли Мари Моро, написала в соцсетях: «Я так благодарна за этот невероятный опыт». А Лондон Тор, игравшая Джордан Ли, отметила, что сериал изменил ее жизнь.