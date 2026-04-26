Стриминговая платформа Peacock отказалась от продолжения культовой комедии «Бестолковые». Проект, в котором Алисия Сильверстоун должна была вновь сыграть Шер Горовиц, больше не находится в разработке в NBC Universal, сообщает Variety.

О начале работы над сериалом объявили в апреле 2025 года. Согласно источникам, CBS Studios и Paramount сохраняют интерес к проекту, и он может быть предложен другим платформам. Сценарий писали Джош Шварц, Стефани Сэвидж и Джордан Вайс; они же выступали исполнительными продюсерами. Вместе с Сильверстоун продюсировать проект должна была режиссер оригинального фильма Эми Хекерлинг, а также Роберт Лоуренс. Universal Television, изначально участвовавшая в производстве, больше не связана с проектом.

Какие-либо детали сюжета не раскрывались, известно лишь, что события развернулись бы спустя много лет после оригинальной истории. Ранее Peacock уже пытался запустить другой сериал по вселенной фильма — в 2020 году, с фокусом на лучшей подруге Шер, Дионн, но проект так и не сдвинулся с места.

Фильм «Бестолковые» (1995) Эми Хекерлинг, вольная адаптация романа Джейн Остин «Эмма», стал культовым и принес известность Алисии Сильверстоун, Полу Радду, Бриттани Мерфи и Дональду Фейсону. Телеадаптация выходила с 1996 по 1999 год на ABC и UPN, главную роль в ней исполняла Рэйчел Бланчард.

По информации Variety, Peacock в последнее время не анонсировал новых сериалов: последним заказом стал проект «Dig» Эми Полер и Майка Шура в мае 2025 года. Среди текущих и будущих проектов стриминга — «Скрежет металла», «Газета», «Предместье», «День Шакала», «M.I.A.», «Уикенд на пять звёзд» и приквел «Пятницы, 13-е» под названием «Хрустальное озеро».