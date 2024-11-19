В отеле Pentahotel Moscow, Arbat 19 ноября при поддержке галереи ART&BRUT открылась новая выставка Якова Хомича «Мир Хейли. Продолжение». Проект объединил в себе работы художника из проектов «Мир Хейли» и «Сильваниан», а также новые картины.

В своих работах Хомич часто обращается к темам детства, изменчивости воспоминаний и страха перед неизвестностью. Особенно это заметно в серии «Мир Хейли».

Проект «Сильваниан» получил своё название из-за часто встречающихся на картинах изображений игрушек японской компании Sylvanian Families. Эти игрушки представляют собой милых крошечных зверьков, одетых в человеческую одежду.

Хомич объясняет, что ему нравятся такие игрушки, потому что они одновременно забавные и пугающие. В своих работах он часто помещает этих игрушечных персонажей в некомфортные условия, что придаёт его произведениям особую выразительность.

Картины Хомича можно увидеть в лобби отеля. Некоторые из них намеренно вписаны в интерьер таким образом, что их сложно заметить с первого взгляда. Например, художник изобразил на картине инсталляцию, представленную на его прошлой выставке в галерее ART&BRUT, — девочку, спрятавшуюся за занавеской. Сначала картина кажется частью интерьера, обычной занавеской, но присмотревшись можно заметить в ней несколько пугающий сюжет.