Ко Дню космонавтики собрали пять фильмов и сериалов о космосе — от альтернативной истории и сатиры до аниме-классики и российских блокбастеров. В подборке: «Ради всего человечества», «Авеню 5», «Ковбой Бибоп», «Спутник» и «Салют-7».

«Салют-7»

1985 год. Орбитальная станция «Салют-7» полгода работает в беспилотном режиме, а потом перестает отвечать на сигналы. В спасательную экспедицию отправляют двоих: инженера Виктора Алёхина (Павел Деревянко), который хорошо знает устройство станции, и опытного космонавта Владимира Фёдорова (Владимир Вдовиченков). Им предстоит вручную состыковаться с 20-тонной неуправляемой конструкцией и попытаться оживить её изнутри.

Фильм основан на реальной миссии 1985 года, когда экипаж Владимира Джанибекова и Виктора Савиных впервые в истории выполнил ручную стыковку с потерявшей связь станцией. Режиссер — Клим Шипенко («Холоп», «Вызов»). Картина вышла в 2017 году, получила «Золотого орла» и «Нику». В 2022-м выпустили режиссерскую версию.

«Ради всего человечества»

Что, если в 1969 году на Луну первым высадился не экипаж «Аполлона-11», а советские космонавты? Именно с этого допущения начинается «Ради всего человечества» — проект Рональда Д. Мура, шоураннера «Звездного крейсера „Галактика“» и сценариста нескольких сериалов вселенной «Звездного пути».

Первый сезон посвящен колонизации Луны, второй — кризисам на ее поверхности, третий переносит гонку на Марс. Каждый этап миссии идет не по плану, что-то ломается и взрывается. Сезон за сезоном здесь меняются десятилетия (пятый сезон разворачивается уже в начале 2010-х), но это шоу не про различия между реальной и альтернативной историей. Это прежде всего история о людях — астронавтах, космонавтах, их семьях и друзьях — и о цене, которую они платят, чтобы покорить космос.

«Авеню 5»

В недалеком будущем космический туризм становится массовым. Лайнер «Авеню 5» отправляется в круиз вокруг Сатурна, но из-за технической катастрофы время в пути увеличивается с нескольких недель до трех лет. Пассажиры и экипаж оказываются изолированы в космосе.

Капитан Кларк (Хью Лори) не разбирается в науке. Владелец корабля Джадд (Джош Гэд) — миллиардер, чьи решения усугубляют кризис. Инженер Билли — единственная, кто пытается сохранить контроль над ситуацией.

Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Второй сезон вышел в октябре 2022 года. HBO не стал продлевать сериал на третий сезон. Шоураннер — Армандо Ианнуччи, автор «Смерти Сталина» и «Вице-президента». В сериале также снимались Зак Вудс, Ребекка Фронт, Сюзи Накамура и Ленора Кричлоу.

«Ковбой Бибоп» 2071 год. Человечество колонизировало Солнечную систему. Из-за техногенной катастрофы уничтожена Луна, погибло 4,7 миллиарда человек. Выжившие переселились в колонии на других планетах. По всей системе действуют преступные синдикаты, для борьбы с которыми правительство возродило практику охоты за головами. Спайк Шпигель и Джет Блэк — охотники за головами на корабле «Бибоп». К ним присоединяются Фэй Валентайн — картежница с огромным долгом, компьютерный гений Радикал Эдвард и генетически модифицированный корги Эйн. Команда путешествует по системе и ловит преступников ради вознаграждения. Сериал сочетает драму, комедию, философские размышления и отсылки к спагетти-вестернам. В 2021 году вышла игровая адаптация от Netflix.