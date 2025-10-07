До 14 декабря в Московском музее современного искусства на Петровке проходит масштабная ретроспективная выставка «Между конкретным и беспредельным», посвященная творчеству одного из ведущих представителей отечественного фото- и гиперреализма Евгения Гороховского. Проект организован ММОМА совместно с галереей pop/off/art и объединил более 70 произведений художника из 15 музейных и частных собраний, включая Государственную Третьяковскую галерею, Новый музей Аслана Чехоева и Музей В. И. Даля.

Евгений Гороховский занимает особое место в российском современном искусстве, создавая работы на границе фотографии и живописи. Унаследовав интерес к фотографическому изображению от своего отца — выдающегося мастера неофициального искусства Эдуарда Гороховского, — художник разработал уникальный творческий метод. Для Гороховского фотография становилась не конечным результатом, а отправной точкой для глубоких философских размышлений о границах видимого. Отталкиваясь от конкретного снимка, он создавал сложные многомерные композиции, где документальная точность сочеталась с орнаментальными мотивами, философскими аллюзиями и отсылками к истории искусства.

Экспозиция выстроена как ретроспектива, позволяющая проследить весь творческий путь художника — от ранних опытов до зрелых серий. Помимо живописных и графических произведений, в выставку вошли театральные эскизы, архивные материалы и личные вещи мастера, сохранившиеся в семье. Особое внимание уделено основным темам творчества Гороховского: театру, пейзажным штудиям (включая знаменитые небесные этюды), восточной культуре, исследованию женской идентичности и философии орнамента.

Выставка «Между конкретным и беспредельным» предлагает зрителю уникальную возможность погрузиться в самобытный художественный мир Гороховского, где реалистичные элементы усиливают глубину восприятия, а конкретное мгновение превращается в размышление о времени, памяти и человеческом присутствии. Это первая столь полная ретроспектива художника, позволяющая по-новому оценить его вклад в развитие современного российского искусства.