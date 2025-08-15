Режиссер фильма «Один дома» Крис Коламбус в беседе с Entertainment Tonight заявил, что перезапуск его рождественской комедии был бы большой ошибкой.

«Я считаю, что „Один дома“ — это не просто фильм своего времени, а очень особенный момент, и его невозможно воссоздать. Думаю, ошибочно пытаться вернуться к тому, что мы сделали 35 лет назад. Лучше оставить всё как есть», — сказал Коламбус.

Фильм 1990 года стал кассовым хитом, собрав $476 млн по всему миру и заняв второе место по сборам в том году. Коламбус снял и сиквел «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992), который заработал меньше — $359 млн, но всё равно стал третьим в мировом прокате. Обе части сделали Калкина звездой. Недавно актёр в шоу Hot Ones объяснил, почему считает сиквел лучше оригинала.

«Мне заплатили больше. Думаю, у меня 5% от чистой прибыли. Плюс 15% с мерча. Так что если вы купите Talkboy, я такой: „О, 15% мои. Спасибо большое“. Кстати, купите Talkboy в этом году на Рождество», — пошутил актер.

Disney всё же попытались перезапустить франшизу в 2021 году, выпустив на Disney+ фильм «Один дома» (Home Sweet Home Alone) с Арчи Йейтсом (из «Кролик Джоджо»), Элли Кемпер, Робом Делани и Кинаном Томпсоном. Режиссёр Дэн Мейзер повторил сюжет оригинала: Йейтс играет находчивого мальчика, забытого семьёй, улетевшей в Японию. Критики и зрители приняли ремейк холодно: оценка на IMDb составляет 3,6 из 10.