«Metal Gear Solid была новаторским шедевром, который навсегда изменил видеоигры. Мы взволнованы и польщены возможностью оживить культовых персонажей Хидео Кодзимы»,— говорится в заявлении режиссеров.

Metal Gear Solid — одна из самых влиятельных серий в истории видеоигр. Первая часть вышла в 1998 году и задала стандарты для жанра стелс-экшенов, сочетая шпионский сюжет, философские размышления о войне и технологиях и кинематографичную подачу. За десятилетия франшиза разошлась на мемы, обросла продолжениями, а её создатель Хидео Кодзима стал культовой фигурой.

Сроки начала съемок и предполагаемая дата премьеры пока не раскрываются. Липовски и Стейн также разрабатывают для Sony анимационный фильм о Веноме и научно-фантастический эпик «Землянин». Под их руководством запущена компания Wonderlab, которая будет заниматься производством фильмов для студии.

Ранее предполагалось, что фильм по вселенной, созданной Хидео Кодзимой, снимет Джордан Вот-Робертс («Конг: Остров черепа»), однако он так и не приступил к производству.

Прошлый фильм Липовски и Стейна «Пункт назначения: Узы крови» собрал в мировом прокате 317 млн долларов при бюджете около 50 млн, став самым кассовым и самым высокооцененным проектом в серии. До этого режиссеры сняли независимый научно-фантастический фильм «Фрики» (Freaks), который стал одним из самых громких продаж на кинофестивале в Торонто.