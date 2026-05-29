Благотворительный фонд «Дорога жизни» совместно с художницей Алиной Бровиной реализовал масштабный фотопроект «Видимые-невидимые». В нем приняли участие 15 известных российских спортсменов, артистов и общественных деятелей. Они создавали совместные картины с подопечными фонда — детьми с особенностями развития, проживающими в социальных учреждениях страны.

К творческому эксперименту присоединились Богдан Лисевский, Дарья Мельникова, Михаил Тройник, Илья Малаков, Кристина Асмус, Кристина Бродская, Давид Ткебучава, Нино Дзяпш-ипа, Юлия Хлынина, Полина Денисова, Петр Налич, Наталья Суворова, Лиза-Варвара Аранова, Алексей Щербаков, Светлана Листова и Артем Демидов.

Фонд «Дорога жизни» уже 10 лет помогает детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Проект «Видимые-невидимые» призван разрушить стену между ребенком и обществом и напомнить: за любым диагнозом стоит личность, мечты и целый мир.

«Для нас этот проект — не про звезд и не про искусство как таковое, — отметила директор фонда Анна Котельникова. — Он про возможность увидеть в ребенке не диагноз и не статус “из учреждения”, а человека со своим характером, фантазией, талантом».

Художественная концепция проекта построена на игре. Холст разделен пополам: ребенок рисует свою часть, скрытую от взрослого; второй участник видит только окончания линий и должен продолжить рисунок, не зная, что было изображено изначально.

«Мне хотелось, чтобы совместное творчество стало проявлением одного человека и другого, — рассказала автор идеи Алина Бровина. — Здесь важно не умение рисовать, а умение доверять и быть в моменте».