Популярность подкастов в жанре «тру-крайм» выросла на 77% по сравнению с прошлым годом, а прослушивания категории «искусство и литература» увеличились более чем в 30 раз. К Международному дню подкастов, который отмечается 30 сентября, сервис МТС Музыка подвел итоги пользовательского интереса к аудиоконтенту.
Согласно данным за период с 1 января по 22 сентября 2025 года, общее число прослушиваний подкастов выросло на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ аудитории показал, что подкасты значительно чаще слушают мужчины — на них приходится 67% прослушиваний, в то время как доля женской аудитории составляет 33%. Наиболее активными слушателями стали миллениалы (25-41 год), которые обеспечили 53% прослушиваний. За ними следуют представители поколения X (42-58 лет) с 37%. Доли аудитории бумеров (59-81 год) и зумеров (14-24 года) оказались равны — по 5%.
Сформировался устойчивый рейтинг жанровых предпочтений. Лидером стала категория «история», занимающая 37% всех прослушиваний. На второй позиции — подкасты «для всей семьи» (22%), на третьей — «наука и образование» (20%). Четвертое место у «юмора» (13%), а замыкает пятерку лидеров жанр «тру-крайм» (8%), который в этом году впервые вошел в топ-5, сместив «фикшн и аудиосериалы».
В общем рейтинге самых прослушиваемых подкастов с начала 2025 года лидером стал исторический подкаст Сергея Минаева «MINAEV LIVE». Второе место занял Big StandUP, третье — документальный подкаст «Интересные истории из жизни людей». Четвертую и пятую строчку рейтинга заняли «ХРУМ или Сказочный Детектив» и «Страшные? Истории» соответственно.
Сервис также выделил фаворитов в каждой из топ-5 жанровых категорий. В жанре «история» помимо «MINAEV LIVE» пользователи предпочитают «Интересные истории из жизни людей» и «ЧТИВО». В категории «для всей семьи» лидируют «ХРУМ или Сказочный Детектив», «Детство Синего трактора» и «Байки Синего трактора». Среди научно-образовательных подкастов наиболее востребованы «Слова», «Психология+» и «Английский язык по плейлистам». В юмористическом сегменте первенствуют Big StandUP, «Анекдоты Игоря Маменко» и «КВН шутки», а в быстрорастущем жанре «тру-крайм» — «Страшные? Истории», «Тут такое дело» и «Дела».