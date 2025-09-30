Популярность подкастов в жанре «тру-крайм» выросла на 77% по сравнению с прошлым годом, а прослушивания категории «искусство и литература» увеличились более чем в 30 раз. К Международному дню подкастов, который отмечается 30 сентября, сервис МТС Музыка подвел итоги пользовательского интереса к аудиоконтенту.

Согласно данным за период с 1 января по 22 сентября 2025 года, общее число прослушиваний подкастов выросло на 59% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Анализ аудитории показал, что подкасты значительно чаще слушают мужчины — на них приходится 67% прослушиваний, в то время как доля женской аудитории составляет 33%. Наиболее активными слушателями стали миллениалы (25-41 год), которые обеспечили 53% прослушиваний. За ними следуют представители поколения X (42-58 лет) с 37%. Доли аудитории бумеров (59-81 год) и зумеров (14-24 года) оказались равны — по 5%.