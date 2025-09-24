Выручка от контента, связанного с нефтяной промышленностью, продемонстрировала увеличение на 286% по сравнению с предыдущим месяцем. Книжный сервис «Литрес» зафиксировал значительный рост спроса на литературу о нефти и мировой энергетике в период с 16 августа по 15 сентября 2025 года.

Анализ данных за три месяца (с 16 июня по 15 сентября 2025 года) показал устойчивую положительную динамику. По сравнению с аналогичным периодом с марта по июнь 2025 года, выручка от литературы о нефтяной промышленности выросла на 32%. При этом спрос на книги о нефтегазовой промышленности увеличился на 55%, а на издания о мировой энергетике в целом — на 270%.

В рейтинге самых популярных книг о нефти и газе за последний месяц первую позицию заняла аудиокнига Дэниела Ергина «Добыча: Всемирная история борьбы за нефть, деньги и власть» в озвучке Михаила Чернобельского. Второе место заняла цифровая версия этого же произведения, а третье — нон-фикшн Чхве Чжи Уна «Как нефть правит миром. От Первой мировой войны до сланцевой революции».

Эти же работы лидируют в категории книг о мировой энергетике: аудиоверсия и электронная версия книги Чхве Чжи Уна занимают первые две позиции, а на третьем месте находится работа «Геополитика и энергетика» Андрея Сизова.

Нон-фикшн редактор группы компаний «Литрес» Елена Тарасова отметила, что природные ресурсы, и особенно нефть, являются важной составляющей политических переговоров и влияют на экономику сырьевых держав. По ее словам, российские читатели в свете актуальной новостной повестки хотят разобраться в устройстве рынка полезных ископаемых, роли нефти, ключевых игроках отрасли и влиянии спроса на нефть на экономику стран и жизнь отдельного человека. Книги, представленные в топе продаж, отвечают этим запросам.