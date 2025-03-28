Продажи поэмы Николая Гоголя «Мертвые души» выросли на 30% с декабря 2024 по февраль 2025 года. Об этом RTVI сообщили в книжном сервисе «Литрес».

Сеть книжных магазинов «Читай-город» и «Литрес» провели анализ продаж произведений Николая Гоголя в преддверии 216-летия со дня рождения автора. В общей сложности с декабря 2024 по февраль 2025 года было продано более 6 тысяч экземпляров, что на 18% больше, чем за осенний период (сентябрь — ноябрь 2024 года).

По данным «Читай-города», помимо «Мёртвых душ» в топ самых продаваемых книг Гоголя вошли «Ревизор», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба» и «Записки сумасшедшего». За весь период декабрь 2024 — февраль 2025 года было продано более 14 тысяч экземпляров.

Николай Гоголь занял 6 строчку в рейтинге самых популярных классиков за последние пять лет в «Литрес» и вошел в топ-10 самых популярных классиков за 2024 год в «Читай-городе».