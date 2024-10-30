В книжном сервисе «Яндекс Книги» вышел литературный тру-крайм сериал «Дело Достоевского» в озвучке Саши Сулим и Леонида Каневского. Проект создан в поддержку сериала «Преступление и наказание».

Авторами «Дела Достоевского» выступили журналисты Олеся Остапчук, Семен Шешенин и Анастасия Першкина. Книжный сериал рассказывает о реальных преступлениях XIX века, которые расследовались времена жизни Федора Достоевского.

Писатель читал много судебной хроники, общался с осужденными, некоторых поддерживал, так как был уверен в их невиновности (свидетельства есть в «Записках из Мертвого дома» и в «Дневнике писателя»). Он испытывал большой интерес к таким делам и использовал их в своих произведениях. Так, например, в основу сюжетной канвы «Преступления и наказания» легло реальное дело об убийстве двух женщин.

» Документальный сериал Яндекс Книг, который я частично озвучила, погружает нас в мир Федора Достоевского — но не в мир его книг, а в мир, в котором жил сам писатель и которым безусловно вдохновлялся. Сюжеты для каждой из пяти серий, не только безумно увлекательны, особое внимание в них уделяется событиям, характерам и персонажам, которые из реальной жизни перешли в романы Достоевского, и это помогает стать к писателю чуть ближе«, — рассказывает Саша Сулим.

Сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева должен был выйти на «Кинопоиске» 26 октября, однако релиз дважды откладывали. Новая дата выхода проекта пока не сообщается. Действие сериала происходит в современном Санкт-Петербурге. Главный герой Родион Раскольников, роль которого исполнил Иван Янковский, измучен бедностью и мыслями о тщетности своего существования. В итоге он решается на преступление, чтобы выяснить, способен ли он на жестокость и имеет ли он на нее право.