Актриса Дакота Джонсон была замечена папарацци в Малибу. Она продемонстрировала помолвочное кольцо, подаренное ей солистом Coldplay Крисом Мартином. Этим жестом она косвенно опровергла слухи о разрыве пары, появившиеся в СМИ на прошлой неделе, сообщает издание TMZ.

Представитель актрисы подтвердил TMZ, что Джонсон и Мартин продолжают отношения. Источники, близкие к музыканту, сообщили о недавней совместной поездке пары в Финляндию, где Крис выступал с группой Coldplay.

Слухи о разрыве помолвки Дакоты Джонсон и Криса Мартина появились после публикации в Daily Mail, где анонимные источники сообщили о том, что они, вероятно, расстались. По словам собеседников, пара несколько месяцев пыталась спасти отношения, но безуспешно.

Представитель Джонсон не подтвердил эти слухи. В заявлении для E! News он заявил, что информация о расставании не соответствует действительности, добавив: «Они счастливы вместе».

В марте 2024 года стало известно, что Мартин сделал Джонсон предложение, но пара не спешила с официальной регистрацией отношений.

Крис Мартин и Дакота Джонсон начали встречаться в 2017 году. До этого музыкант был женат 11 лет на американской актрисе Гвинет Пэлтроу. За время брака у пары родились дочь Эппл и сын Мозес.

Дакота Джонсон прославилась благодаря главной роли в эротической франшизе «Пятьдесят оттенков серого», ставшей одной из самых кассовых, несмотря на негативные отзывы критиков и многочисленные номинации на премию «Золотая Малина». В 2024 году на экраны вышел фильм «Мадам Паутина», где актриса сыграла главную роль, воплотив на экране образ супергероини из вселенной Marvel. Сейчас она снимается в фильме «Материалисты», над которым работает номинант на премию «Оскар-2024» Селин Сон.