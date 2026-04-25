Юбилейный 25-й фестиваль Tribeca пройдет в Нью-Йорке с 3 по 14 июня. Организаторы объявили полную программу: 118 фильмов, 86 короткометражек и обширный теле- и подкаст-слот.

Мировой премьерой станет фильм Кэти Холмс «Счастливые часы» — ее долгожданное воссоединение с Джошуа Джексоном. В программу также вошли «Аккомпаниатор» с Сьюзан Сарандон и Обри Плазой, «Ревизионист» с Дастином Хоффманом, Элисон Бри и Андре Холландом, а также «Only What We Carry» с Саймоном Пеггом и Квентином Тарантино. Фестиваль закроется документальным фильмом об Алише Киз «Девчонка из Адской кухни» и специальным показом, посвященным 30-летию сериала «Парень познает мир».

В этом году в программе — 103 мировые премьеры (рекорд в истории фестиваля), 55 дебютантов из 44 стран. 48% конкурсных фильмов сняли женщины, 50% — небелые режиссеры. Публику ждут также гала-показ документального фильма Сары Бареллис «Траурное путешествие» с последующим концертом, фильмы о Крис Эверт и Мартине Навратиловой, Кармело Энтони, Жане-Мишель Баскии (созданный при участии его семьи), а также обсуждение документального фильма о президентских имитациях «Playing POTUS» с Хиллари Клинтон.

В телевизионной секции — премьеры второго сезона «Взрослые» (FX), финального сезона «Выживания толстейших» (Netflix), новых сериалов с Джемейном Клементом (Hulu) и Элишей Катберт (Prime Video), а также пилот нового проекта «Люди Икс ’97» (Disney+). Специальные показы посвятят 50-му сезону «Уцелевшего».

В подкаст-секции — живые записи шоу «Cannonball with Wesley Morris», «Death, Sex & Money» с Питером Динклейджем и Эрикой Шмидт, «On with Kara Swisher» с Марком Мароном, а также выступление Хришикеша Хируэя в поддержку нового альбома.