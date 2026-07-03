После пережитой измены секс в парах становится ярче, однако это вовсе не является знаком укрепления отношений. К такому выводу пришли психологи Константин Никулин и Анастасия Верховская в новом выпуске видеоподкаста RTVI «Встал вопрос» с Еленой Кирсановой. Верховская также поделилась своим опытом развода после измены и рассказала, что нужно делать после того, как в отношениях происходит подобное. Главное из подкаста — в материале RTVI.

Когда я узнала об измене, мне не хотелось верить, но я понимала — это правда. Более того, я чувствовала это заранее, но у меня не было фактов. Я их даже не искала, потому что боялась найти. А потом случилась странная вещь: мне в глаз попал осколок стекла. Я пошла к врачу, вернулась домой и подумала: «Чего же я не хочу видеть?» На следующий день я узнала всё.

Боль была долгой. И она, наверное, останется со мной навсегда. Забыть такое невозможно. Раны заживают, но шрамы остаются. И эти шрамы — на всю жизнь. Постоянно находится какой-то триггер, который снова раздирает корочки. Причем не специально — просто своим присутствием, своей энергией. И ты сталкиваешься с этим бесконечно.

Предательство — это точка невозврата. После него отношения не восстанавливаются. Доверие вернуть невозможно. Для меня это принципиальная позиция: человек уже показал, насколько ему не важны твои чувства.

Я могу сказать женщине, которая прямо сейчас столкнулась с изменой: идите в терапию.

Разбирайтесь с вопросом самоценности — что сейчас происходит с вами. Переключайтесь с партнера на себя. Разбирайте детские паттерны, личные границы, что для вас значит любовь к себе. Взращивайте эту любовь. И больше никогда никому не позволяйте к себе так относиться. Никому и никогда не позволяйте себя ранить.

Я бы не говорил, что только материальное удерживает людей и становится причиной для прощения. Многие говорят: «Я всё ещё его люблю». И это вдвойне бьет по тебе, потому что ты чувствуешь себя неправильным. Тебе изменили, а ты продолжаешь любить.

База для прощения — это активное, действенное раскаяние. Не просто: «Ну прости», или «Ты же мне не давала секса», или «Ты меня гнобила». Это перекладывание ответственности. Очень важно разделять: ответственность за отношения — 50 на 50, но ответственность за измену — даже под алкоголем — это твой выбор. Ты должен заново завоевать человека, которого предал. Если ты извинился и думаешь: «Ну а что ты вспоминаешь? Мы всё сказали, давай жить дальше» — так не работает.

Того слепого доверия, которое было раньше, уже не будет.

Но есть шанс, что появится «зрячее» доверие: я доверяю не потому, что знаю, что ты не изменишь, а потому что знаю, что я справлюсь, если это случится. У трети пар после того, как вскрылась измена, наступает невероятно яркий секс. Люди мне об этом стыдливо говорят: «У нас секс, которого не было 20 лет». Этот феномен изучен — это способ обезболивания шоковой травмы. Тот, кто изменил, — всё ещё фигура привязанности. А эволюционно, когда мы испытываем сильный стресс, нам хочется быть вместе, нам хочется утешения.

Терапия начинается тогда, когда мы начинаем изучать себя: «Почему это произошло со мной? Для чего? Что мне с собой нужно сделать? На что обратить внимание? Почему мне притянулся именно такой партнер? Почему я закрывала глаза на эти вещи? Почему у меня не было личных границ?»

Мы часто рассуждаем об измене, когда сталкиваемся с ней у знакомых. Я тоже думала: «Почему она с ним осталась? Надо быть сильнее». Я осуждала женщин, которые сразу не ушли. А когда столкнулась сама — сначала выгнала, потом первый раз он вернулся.