Начало учебного и рабочего сезона всегда дается нелегко. После лета, отпусков и каникул мы резко ныряем в расписания, дедлайны и пробки. Неудивительно, что к середине сентября многие чувствуют усталость, будто год уже подходит к концу. Но есть простые способы облегчить переход в новый ритм.

Почему сентябрь так выматывает

— Резкая смена ритма. Лето ассоциируется с отдыхом, спонтанностью и свободным временем. Осенью мы возвращаемся к расписаниям и обязанностям. Для мозга и тела это стресс, поэтому они просят «передышку».

— Снижение светового дня. Ученые отмечают: сокращение дневного света снижает уровень серотонина — гормона, отвечающего за настроение и бодрость. Поэтому в сентябре и октябре чаще появляются сонливость и апатия.

— Новый старт требует энергии. Даже если вы не школьник и не студент, начало осени воспринимается как маленький новый год: новые планы, новые задачи. Это эмоционально нагружает.

— Эффект отложенной усталости. Летом мы часто «берем в долг» у организма — поздние вечера, активный отдых, поездки. А осенью тело предъявляет счет.

Как помочь себе адаптироваться

— Установите мягкий ритм

Не пытайтесь с первых недель работать за троих. Начинайте постепенно: выделите 2—3 ключевые задачи в день и держите приоритет на них. Остальное можно отложить.

— Включите осенние ритуалы

Теплый чай с корицей, новая книга по вечерам, плед и свечи — все это не мелочи, а якоря для психики. Такие ритуалы помогают мозгу воспринимать перемены как позитивные.

— Двигайтесь больше

Даже короткая прогулка днем снижает уровень стресса и дает организму солнечный свет, которого начинает не хватать. Если нет времени на спорт, 10 минут ходьбы — уже вклад в энергию.

— Балансируйте «быстрые» и «медленные» удовольствия

Соцсети и сериалы дают мгновенный дофамин, но не восстанавливают силы. Добавляйте «медленные радости»: чтение, кулинарию, общение офлайн. Они помогают психике адаптироваться.

— Пересмотрите вечер

Соблазн все успеть велик, но вечер — это время перезагрузки. Попробуйте хотя бы час перед сном обходиться без гаджетов и рабочих задач.

Маленькие идеи, чтобы сделать сентябрь легче

— устроить «мини-каникулы» на выходных: сходить в кино, на выставку или просто поменять привычный маршрут прогулки;

— завести осенний плейлист или подборку фильмов, которые помогают переключиться;

— попробовать новое сезонное блюдо — суп из тыквы, яблочный пирог или глинтвейн без алкоголя;

— вести «осенний дневник»: записывать, что радует и за что вы благодарны — такая практика помогает снижать уровень тревожности;

— добавить немного спорта в рабочий день: растяжка или короткая зарядка дают больше сил, чем третий кофе.

Усталость в сентябре — это нормально. Организм привыкает к переменам, и ему нужно время. Важно не бороться с осенью, а подстроиться под ее ритм: замедлиться, добавить тепла и маленьких радостей. Тогда начало учебного и рабочего сезона перестанет быть испытанием и станет временем новых стартов.