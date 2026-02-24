Школа авторов VK открыла регистрацию на образовательный интенсив «Азбука UGC», посвященный созданию продающего контента. Обучение пройдет в онлайн-формате с 17 по 20 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Программа ориентирована на блогеров, которые хотят разобраться в механизмах работы автора коммерческого контента и научиться его монетизировать. Участники изучат ключевые аспекты взаимодействия креаторов с брендами — от требований к качеству и упаковки контента до организации продакшена и стратегий дальнейшего развития.

Отдельный блок интенсива посвящен базовым элементам визуальной составляющей: свету, композиции и чистоте кадра. В Школе авторов VK подчеркивают, что эти факторы напрямую влияют на эффективность контента и его коммерческий потенциал.

Экспертом и спикером «Азбуки UGC» выступит Ксения Смолина — практикующий контент-креатор с пятилетним опытом. В ее портфолио — сотрудничество с брендами «Кофемания», «Л’Этуаль», PUSY, Look Online и другими.

По итогам обучения эксперты Школы авторов VK отберут лучших участников. Они получат доступ к закрытой онлайн-встрече, где состоится разбор их сообществ во «ВКонтакте» с рекомендациями по структуре, контенту и дальнейшему развитию. Интенсив пройдет в онлайн-формате, что позволит присоединиться к обучению блогерам из любого региона.