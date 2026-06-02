Актриса Сидни Суини, известная по сериалам «Эйфория» и «Белый лотос», основала собственную продюсерскую компанию Honey Trap. Президентом по производству и развитию стала Кейли Макгрегор. Компания уже заключила соглашение о первоочередном праве выбора проектов со студией Sony Pictures. Об этом сообщает Deadline.

С Sony Суини ранее работала над романтической комедией «Кто угодно, кроме тебя», где она сыграла главную роль и выступила исполнительным продюсером. Фильм собрал в мировом прокате более 210 миллионов долларов. Сейчас актриса также сотрудничает со студией над ремейком «Барбареллы» для TriStar Pictures, который поставит режиссер Эдгар Райт.

В миссии компании говорится, что Honey Trap будет создавать «смелые кинематографические фильмы и телесериалы, которые бросают вызов восприятию, провоцируют разговоры и оставляют глубокий эмоциональный след».

Создание Honey Trap связано с продюсерскими и режиссерскими амбициями Суини, отмечает Deadline. В будущем она может занять режиссерское кресло в одном из проектов Sony.

Недавно актриса снялась в экранизации бестселлера «Горничная» от Lionsgate, который собрал почти 400 миллионов долларов. Осенью студия планирует запустить съемки продолжения — «Секрет горничной», где Суини сыграет вместе с Кирстен Данст.

В настоящее время актриса также занята в нескольких других проектах. Оскароносный сценарист Эрик Рот работает над сценарием фильма для нее по книге «I Pretended to Be a Missing Girl» для Warner Bros. Суини завершила съемки в экранизации романа Эдит Уортон «Обычай страны» и сейчас снимается в фильме «Гандам» Джима Микла для Legendary и Netflix.