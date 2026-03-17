Режиссер Пол Фиг подтвердил на красной дорожке церемонии вручения премии «Оскар», что съемки продолжения триллера «Горничная» начнутся осенью 2026 года. По его словам, сценарий уже готов и сейчас находится на стадии доработки.

Сидни Суини вновь исполнит роль Милли Кэллоуэй — горничной с темным прошлым. К ней также присоединится Микеле Морроне, сыгравший садовника Энцо. Сюжет сиквела, получившего название «Тайна горничной» (The Housemaid’s Secret), будет основан на второй книге трилогии Фриды Макфадден. По сюжету Милли раскроет опасный заговор, связанный с ее новой начальницей Венди Гаррик.

Решение о запуске продолжения было принято на фоне впечатляющего успеха оригинала. Фильм собрал в мировом прокате более 395 млн долларов, превысив свой бюджет более чем в десять раз. В России картина также показала высокие результаты: за первый месяц проката ее посмотрели более 1,76 млн зрителей, а кассовые сборы превысили 1,4 млрд рублей.

Премьера сиквела предварительно запланирована на 2027 год.