Американская актриса Сидни Суини снялась в рекламе букмекерской платформы Novig. В ролике она появляется обнаженной, прикрываясь спортивным инвентарем. Кампания вызвала критику со стороны спортсменок, которые обвинили компанию в сексуализации женского спорта. Об этом сообщает Variety.

Реклама вышла в конце прошлой недели. В выходные несколько известных атлеток выступили с осуждением кампании. Британская легкоатлетка Люси Дэвис написала в соцсетях: «Не знаю, что делала Сидни Суини, но сейчас 2026 год. Прекратите сексуализировать женщин в спорте».

Австралийская пловчиха, четырехкратная олимпийская чемпионка Ариарне Титмус заявила: «Не могу описать, как я разъярена, когда вижу это. Это плевок в лицо каждой женщине, посвятившей жизнь совершенствованию своего мастерства, и каждой, кто любит спорт за то, что он есть — командную работу, дружбу, преданность, совершенство, единство. Как мы живем в мире, где монетизация женского тела и сексуализация женского спорта все еще существуют?»

Американская гимнастка Грейси Крамер опубликовала нарезку своих выступлений с подписью: «Не знаю, что делала Сидни Суини, но вот как выглядит женщина в спорте». Британская бегунья Эми Хант после финала на 200 метров в Будапеште сказала в интервью BBC: «Сидни Суини, вот как выглядит женский спорт… 21.4. Мышцы. Тяжелая работа, кровь, пот и слезы. Когда ты женщина в спорте, это не всегда красиво. Это не всегда гламурно. Это не всегда сексуально». Ватерполистка, серебряный призер Олимпиады Тилли Кернс написала: «Я абсолютно чертовски ненавижу новую спортивную рекламу Сидни Суини».

В заявлении на сайте Novig Суини сказала: «Кампания была о воплощении веселой идеи. Концепция проста: пробиться сквозь шум и полностью сосредоточить внимание на спорте. Кампания воплощает эту идею с уверенностью, юмором и игривостью». Также она опубликовала в Instagram* истории обложки ESPN Body Issue с обнаженными спортсменами.

Это не первый раз, когда реклама с Суини вызывает споры. Ранее кампанию American Eagle с ее участием обвинили в неуместной игре слов и евгенике. Суини тогда заявила, что была удивлена реакцией и выступает против ненависти и разобщенности. Отмечается, что Суини является стратегическим партнером Novig и владеет долей в компании.

* Принадлежат компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории России решением суда по основаниям осуществления экстремистской деятельности