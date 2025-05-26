Выставки современных искусства, фильм о мечтательной писательнице, детский фестиваль искусств и тату-выставка. Куда сходить в Москве с 26 мая по 1 июня, — рассказываем в материале RTVI.

«Абзац»

23 мая галерея современного искусства Елены Паршиной и Надежды Аванесовой PA Gallery представит тотальную инсталляцию Ани Жёлудь «Абзац» под кураторством Дмитрия Белкина. Проект посвящен теме утраченных связей и их материальных следов.

В новых работах художница использует гнутый металлический прут, с помощью которого она исследует формы и напряжения, возникающие в момент разрыва коммуникации.

Минималистичная и в то же время монументальная экспозиция превращает обрывки контакта в зримые структуры — своеобразные артефакты, побуждающие к размышлению о природе человеческих взаимодействий, причинах их разрыва и возможности восстановления.

«Что я на самом деле хотел сказать»

Geolina Art Gallery открывает выставку «Что я на самом деле хотел сказать» в Hands Tattoo Studio.

Выставка пройдет с 28 мая по 31 июля 2025 года.

Проект «Что я на самом деле хотел сказать» исследует взаимосвязь между телом и искусством в контексте татуировок. Здесь татуировки воспринимаются не только как формы самовыражения, но и как важные элементы культурного кода. Художники, участвующие в выставке, используют различные подходы, чтобы исследовать символику и значение татуировок в жизни человека.

«Джейн Остин испортила мне жизнь»

29 мая в российский прокат выходит фильм «Джейн Остин испортила мне жизнь» Лауры Пиани. По сюжету парижанка Агата живет с сестрой и работает в книжном магазине. Она мечтает о любви, как в романах Джейн Остин, но сторонится свиданий и новых знакомств. Целыми днями она продает книги великих авторов, хотя в глубине души сама хочет написать роман. Приглашение в писательскую резиденцию в Англии станет для нее настоящим вызовом. В этом путешествии Агата откроет новые романтические и творческие грани себя.

«Я хотела совместить комедию нравов и романтическую комедию, стремилась создать образ странной, не адаптированной к реальности женщины, которая хотела бы родиться столетия назад, в эпоху своих любимых романов», — говорила Лаура Пиани. Фильм в России представит кинокомпания «Про.взгляд».

«Облако, озеро, башня». Борис Кочейшвили.

До 13 июля 2025 года в Фонде Андрея Чеглакова на Пречистенке проходит персональная выставка Бориса Кочейшвили «Облако, озеро, башня», приуроченная к 85-летию художника. Проект представит для широкой публики многогранное творчество одного из важнейших художников-семидесятников. Кураторы выставки — Майя Авеличева и Тамара Вехова. Научный консультант — Надежда Плунгян, архитектор экспозиции — Алексей Подкидышев.

Экспозиция развернулась на двух этажах Фонда. На первом разместятся тонкая архитектурная графика и скульптурные рельефы, выполненные в уникальной авторской технике. Именно эти произведения стали центральной темой его персональной выставки в Государственной Третьяковской галерее в 2021-2022 годах. Здесь же зрители смогут увидеть новую графическую серию 2024—2025 годов — ежедневный художественный дневник автора.

«L’heure bleue» («Синий час»)

С 30 мая по 30 июня 2025 года в галерее ВЫСОТА пройдет персональная выставка художницы Анны Канфер, посвящённая теме переходных состояний: между светом и тенью, сном и бодрствованием, прошлым и настоящим. Название проекта отсылает к французскому выражению l’heure bleue — «синий час», обозначающему короткий промежуток времени перед рассветом или после заката, когда день ещё не ушёл, но уже наступает ночь.

Выставка исследует особое восприятие мира в этот момент, когда исчезают границы между внешним и внутренним, а реальность кажется одновременно знакомой и неуловимой. Работы Анны Канфер создают пространство, в котором зритель не просто наблюдает, а эмоционально и телесно «воспоминает» — через свет, пустоту и структуру — хрупкое состояние памяти и времени.

«НЕБО»

В Москве в третий раз пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО». Мероприятие пройдет с 31 мая по 1 июня 2025 года на территории парка искусств «Музеон» (Крымская набережная). Фестиваль превратится в большую игровую и образовательную площадку, объединяющую театр и цирк, музыку и танец, науку и литературу, искусство и архитектуру.

Зрителей ожидают собственные премьеры фестиваля, созданные совместно с ведущими московскими театрами, гастроли ярких спектаклей из разных городов России, а также интерактивные игры, раскрывающие новые истории парка «Музеон». Программа (бесплатная для посетителей) позволит детям и подросткам познакомиться с разнообразными формами искусства и получить творческие впечатления.

Зотов.Кино

27 мая в Зотов.Кино пройдет специальный показ картины «Гадкая сестра». Это комедийный боди-хоррор, полнометражный дебют норвежского режиссера и сценаристки Эмили Блихфельдт. Фильм был показан на кинофестивалях «Сандэнс» и «Берлинале» в 2025 году. После показа состоитсяобсуждение с киножурналистом Наей Гусевой и автором телеграм-канала «Ремизорро» Артемом Ремизовым.

28 мая также пройдет специальный показ триллера «Кинопленка №8». После показа пройдет обсуждение с режиссером Ильей Хотиненко, актерами Кристиной Асмус, Святославой Сагуновой и Александром Варлеем. Модератор обсуждения — кинокритик Иван Афанасьев.