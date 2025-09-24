На территории технологического прогресса «Облачные города» архитекторы, дизайнеры и инженеры во время дискуссий обсуждали, каким будет город будущего и как технологии поменяют облик столицы. Центральной темой стала взаимосвязь человека и технологий — от транспортных систем и городской архитектуры до визуальной среды и культурных кодов.

Сегодня технологии позволяют сделать жизнь в мегаполисе еще более комфортной и качественной: они помогают развивать общественный транспорт, строительство и социальную сферу. Однако эксперты, выступившие в рамках форума, сошлись во мнении, что цифровая среда должна не заменять человека, а усиливать его возможности, создавая новые сценарии жизни в мегаполисе.

Современный облик города становится полем для экспериментов. Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов уверен, что мегаполис будущего рождается на стыке технологий, искусства и смелости. В архитектуру возвращаются декоративные элементы прошлого, но уже совместно с современными медиаэффектами и инновационными материалами. «У непривычных и резонансных проектов больше шансов войти в историю. С Эйфелевой башней долго не могли смириться французы, Исаакиевский собор в Петербурге критиковали. А сегодня — это главные символы городов», — отметил он.

Архитектура, по словам эксперта, перестаёт быть лишь функциональной и превращается в эмоциональный язык города. Сергей Кузнецов подчеркнул, что Москва становится площадкой, где новые кампусы университетов, мосты, станции метро и жилые кварталы ломают привычные представления о городской среде. При этом ключевые изменения все равно исходят от людей: «Москва будущего будет рождаться не только на чертежах архитекторов, но и в диалоге с горожанами. Символом становится то, что вызывает эмоции».

Эксперименты проводятся не только в архитектуре, но в транспорте. По словам главного инженера Института генплана Москвы Михаила Крестмейна, будущее метро неразрывно связано с технологиями: в ближайшие годы появятся беспилотные поезда и интеллектуальные системы управления пассажиропотоком. «Транспорт — это не только способ передвижения, но и „индикатор качества жизни“ человека», — отметил Михаил Крейстмейн.

Неразрывность технологий от человека особенно ярко раскрыл дизайнер Артемий Лебедев. Он также подчеркнул, что города будущего должны быть функциональными и удобными, а дизайн — лаконичным и человечным. Москва будущего — живой организм, где транспортные системы, архитектура и дизайн соединяются с человеческими потребностями.

«Москва и без всяких форумов обгоняет большинство столиц. Это редкий случай, когда прогноз совпадает с реальностью: у города хватит драйва и фантазии, чтобы быть лучшим местом на планете», — подчеркнул Артемий Лебедев.