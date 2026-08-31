Британский дизайнер Джон Гальяно объявил, что его персональная выставка в Метрополитен-музее, запланированная на 2027 год, не состоится. В заявлении, опубликованном в Instagram*, он подчеркнул, что не хочет, чтобы дискуссия вокруг него поставила музей в неловкое положение, и признал, что выставка его работ стала бы болезненной для некоторых людей. Решение было принято после волны критики со стороны еврейских лидеров, спонсоров и членов совета музея, которые назвали недопустимым чествовать человека, осужденного французским судом за антисемитские высказывания.

За что отменили Гальяно

В декабре 2010 года в парижском баре La Perle подвыпивший дизайнер вступил в конфликт с двумя посетительницами, приняв их за евреек. Он оскорбил их и заявил, что «любит Гитлера», а если бы тот был жив, их бы «не существовало». Видео с этой сценой попало в сеть, и президент LVMH Бернар Арно немедленно уволил дизайнера с поста креативного директора Dior. В 2011 году французский суд признал Гальяно виновным в публичных оскорблениях по признаку расы, религии и этнического происхождения — по сути, в преступлении на почве ненависти.

Дизайнер объяснял свои слова алкогольной и наркотической зависимостью, прошел реабилитацию и, по собственным словам, впоследствии изучал историю антисемитизма и Холокоста вместе с раввинами. В 2014 году он возглавил Maison Margiela и оставался там десять лет. Последняя кутюрная коллекция дома под его началом, показанная в 2024-м, стала одной из самых обсуждаемых за сезон, а в нарядах Гальяно на Met Gala того же года вышли Зендея и Ким Кардашьян.

При чем тут Анна Винтур

Все эти годы за спиной Гальяно стояла Анна Винтур — легенда Vogue и попечитель Метрополитен-музея, курирующая Met Gala с 1990-х. По данным The New York Times, именно она поспособствовала тому, чтобы Гальяно взяли в Maison Margiela, а в 2023 году снялась в документальном фильме «High & Low: John Galliano», где дизайнер называл свои прошлые высказывания «отвратительными» и «ужасающими».

Когда в июле музей объявил тему следующей выставки, Винтур публично заявила, что никто не заслуживает ретроспективы такого масштаба больше, чем Гальяно, и что его карьеру нельзя определять одним эпизодом. Гальяно должен был стать лишь третьим ныне живущим дизайнером, удостоенным персональной выставки Института костюма, после Ива Сен-Лорана в 1983 году и Рей Кавакубо в 2017-м. Открыть девятимесячную экспозицию, которая должна была идти с мая 2027-го по январь 2028-го, планировалось традиционным весенним Met Gala.

Почему выставку раскритиковали

В 2027 году на первый понедельник мая, традиционный день Met Gala, выпадает Йом ха-Шоа — День памяти жертв Холокоста. Совпадение стало символическим триггером, который ускорил и без того нарастающее недовольство.

Спикер городского совета Нью-Йорка Джули Менин, одна из самых влиятельных чиновниц города еврейского происхождения, направила директору музея и кураторам выставки письмо, назвав решение почтить Гальяно «серьезной ошибкой». Арт-дилер Арне Глимчер сообщил руководству музея, что пересматривает завещание и может отказаться от передачи Метрополитен-музею работ из своей коллекции. Доноры музея начали угрожать отзывом пожертвований.

Отдельно масла в огонь подлила публицист Лорен Лондон, рассказавшая в посте на Facebook*, что в 2019 году в итальянском спа-отеле стала свидетельницей того, как Гальяно демонстративно кричал «Merry Christmas!», когда услышал, что её подруга разговаривает по телефону на иврите. Представитель дизайнера заявил, что тот отрицает произошедшее.

Руководство музея пыталось предотвратить кризис заранее. Винтур, Болтон и сам Гальяно в течение года встречались с нью-йоркскими раввинами и представителями еврейских организаций. Большинство участников этих встреч тогда сочли раскаяние дизайнера искренним, но это не остановило волну критики, когда тема выставки стала публичной.

Чем всё закончилось

В понедельник, 31 августа, Гальяно сам объявил о своем решении — за несколько часов до заседания совета попечителей музея, на котором должна была обсуждаться судьба выставки. В заявлении, опубликованном в его личном Instagram*, дизайнер написал, что после долгих раздумий и разговоров с музеем принял решение — с большой грустью — что выставке сейчас не бывать. Он добавил, что не хочет, чтобы дискуссия вокруг него поставила музей в неловкое положение или отвлекла от работы Института костюма, и подчеркнул, что полностью признаёт ответственность за боль, которую причинил своими словами еврейской и азиатской общинам.

Директор музея подтвердил решение коротким заявлением. После содержательного обсуждения с Гальяно стороны совместно решили не проводить выставку. Информацию о новой весенней экспозиции Института костюма и о концепции Met Gala 2027 года музей обещал раскрыть позже.

Показательно повела себя Винтур: она не стала отказываться от своей позиции. По её словам, решение Гальяно не проводить выставку сейчас — «мужественный поступок», характеризующий его как человека, и она полностью поддерживает и дизайнера, и музей. Куратор Эндрю Болтон, в свою очередь, заявил, что глубоко верит в обязанность музеев исследовать сложные страницы истории со всей строгостью и вниманием, но признаёт боль и тревогу, которые вызвала эта выставка.

Что дальше

История с Гальяно стала редким случаем, когда влияния Винтур — человека, в честь которого названы галереи в Институте костюма — оказалось недостаточно, чтобы довести спорную идею до конца. Музею теперь предстоит за считаные месяцы придумать новую тему для весенней выставки и заново собрать концепцию Met Gala 2027 года, а вопрос о переносе даты вечеринки, поднятый как раз из-за пересечения с Йом ха-Шоа, скорее всего, снят сам собой.

Для самого Гальяно это уже не первый раз, когда индустрия моды пытается вернуть ему статус. Похожая идея с ретроспективой обсуждалась и в 2024 году, но тогда музей предпочёл не рисковать на фоне обострения на Ближнем Востоке. На этот раз всё произошло гораздо быстрее: от объявления темы выставки до её отмены прошло чуть меньше месяца.

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