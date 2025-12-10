С 13 декабря 2025 года в пространстве арт-платформы Cube.Moscow начнут работу пятнадцать новых экспозиций современного искусства, которые можно будет увидеть до 25 января 2026 года. В программу также войдет новогодний арт-маркет.

В большом выставочном зале галерея «КультПроект» под кураторством Юлии Манусевич и Ирины Солнцевой представит групповую выставку «Ensalada». Как отмечают кураторы, коллективные проекты, объединяющие разнообразные работы по тематическому принципу, часто представляют собой многоголосие. В лектории арт-пространства под кураторством Кети Богомаз откроется новогодний маркет «Жить с искусством» в формате тотальной инсталляции, представляющей собой образ современной квартиры.

Syntax Gallery представит персональную выставку Славы Нестерова «Великий сон» (в поисках звезды) с новым циклом работ. Галерея САБСТАНЦИЯ под кураторством Сабины Чагиной открывает pop-up проект — персональную выставку художника Антона Гудима «ГУДИМ дома». Новый проект Kupol Gallery — персональная выставка Юрия Ващенко «Прогулка 2025/ Картинки с выставки».

Cube.Market представляет персональную выставку Евгения Сахацкого «We must believe in spring» под кураторством Кети Богомаз. Галерея Monart открывает коллективную выставку «Гуси-лебеди» с участием Анны Канфер, Леры Поповой, Марии Костаревой, Инны Суминой, Silen. TRIPTYCH Gallery представляет персональную выставку Беллы Новиньковой «Место не для грусти».

В галерее M.A.R.S.H. откроется персональный проект Лёши Непетровича «Любовь и роботы». Arts Square Gallery под кураторством Рушании Ахуновой открывает коллективную выставку «Зимняя соната». MSCA Gallery под кураторством Жанны Бобраковой открывает коллективную выставку «65. Итоги года». В 2025 году Московская школа современного искусства выпустила 65 новых авторов по четырем направлениям.

Галерея «Небеса» представит персональную выставку Анны Семененко «Тонкое кружево снов», куратором которой выступила Ольга Козадаева. InGallery откроет коллективную выставку «Серпантин. Нежность хрустальной ветки». АРТМАГ представляет персональную выставку Карины Барабановой «Сказочный тиндер». Также в рамках открытия гостей ожидает выставка-сюрприз от галереи «Пальто» Александра Петрелли.