Дети недавно скончавшегося французского актера Алена Делона не исполнят его последнее желание — усыпить и похоронить вместе с ним его собаку. Это решение было принято после того, как защитники прав животных выступили против эвтаназии здорового животного, сообщает The Guardian.

Ален Делон, скончавшийся в возрасте 88 лет, завещал, чтобы его десятилетнюю бельгийскую овчарку Лубо усыпили и похоронили вместе с ним на кладбище его дома в деревне Души в Луаре. Актер аргументировал свое желание тем, что не хочет, чтобы его собака скучала по нему и страдала от этого.

Однако, после того как активисты выразили недовольство этой идеей и предложили найти собаке новый дом, было решено, что Лубо останется в живых. В частности, Фонд Брижит Бардо выразил обеспокоенность ситуацией. Дочь Делона Анушка подтвердила в разговоре с Фондом, что овчарку оставит собаку у себя. «Лубо — член нашей семьи и будет жить», — заявила она.

Французская организация по защите животных SPA, среди других, также выразила озабоченность в связи с последним желанием Делона:

«Жизнь животного не должна зависеть от жизни человека. SPA с радостью заберет собаку и найдет ей семью», — заявили ее представители.

Во Франции нет закона, запрещающего владельцам усыплять своих животных, однако решение о том, выполнять ли их желание, остается за ветеринарами.

Ален Делон, известный по фильмам «Рокко и его братья», «Самурай», «Черный тюльпан» и многим другим, будет похоронен рядом с могилами его 35 собак в деревне Души в Луаре. Похороны состоятся в часовне, которую сам актер выбрал для прощания. Делон категорически не хотел, чтобы в его честь проводили большое торжественное мероприятие.

Делон умер 18 августа на 89-м году жизни. В 2019 году Делон перенес инсульт, который спровоцировал болезнь Альцгеймера. В последние годы актер также боролся с раком.