Завирусившаяся в соцсетях песня бельгийского исполнителя Stromae и французской певицы Pomme из сериала «Аркейн» Ma Meilleure Ennemie обрела официальный музыкальный клип. Менее, чем за сутки, видео набрало более 4 млн просмотров на YouTube.

Созданием видео занимались игровая компания Riot Games и студия Fortiche Production. Режиссером клипа выступил Том Гуилл, получивший премию Annie Award 2025 за лучшую анимацию персонажей.

После того, как песня впервые прозвучала во втором сезоне сериала Netflix, она быстро достигла более 10 миллионов прослушиваний в день, заняв место в топ-3 мировых чартов Spotify и достигнув первой позиции на радио во Франции и Бельгии. Кроме того, трек Ma Meilleure Ennemie стал первым для Stromae и Pomme, попавшим в десятку рейтинга Billboard Hot 100.

Как пишет Billboard, чтобы объединить вымысел и реальную жизнь, Fortiche Productions включила тонкие отсылки к визуальным образам Stromae и Pomme. Например, авторы клипа анимировали обложки знаковых альбомов музыкантов: на 0:40 появляется отсылка на релиз À peu près — дебютный альбом Pomme, а на 0:31 — появляется кадр, напоминающий изображение пластинки Multitude, которую Stromae выпустил в 2022 году.

«Аркейн» — анимационный сериал Netflix, состоящий из двух сезонов. Он снят по мотивам фэнтезийной видеоигры League of Legends, созданной студией Riot Games. Герои живут в вымышленных городах, разделенных мостом: промышленный город Заун утопает в преступности и нищите, тогда как богатый Пилтовер процветает. В центре сюжета — история сестер Паудер и Вай, чьи родители погибли во время попытки революции, когда жители Зауна пытались отстоять свои права на достойную жизнь. Сестры становятся врагами после того, как их названного отца похищает глава местной преступной группировки, а обе девочки не смогли спасти своего близкого. Тем временем в Пилтовере ученые создают Хекстек — технологию, способную управлять магией.

Сам клип отсылает к знаменитой сцене из сериала, когда и звучит песня Ma Meilleure Ennemie, — танцу Паудер и Экко. По сюжету, Экко переместился в параллельную реальность, где нет Хекстека, гражданской войны, где жители Зауна смогли найти способ победить нищету. В этом мире Паудер и Экко счастливы и влюблены, в то время как в настоящем измерении они враги. Трагедия Экко в том, что он не может остаться в этой реальности, так как должен спасти свою. И танец героев — переломный момент для этого персонажа, который показывает его силу и его боль.