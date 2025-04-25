В Москве в начале апреля прошла шестая ярмарка современного искусства «Арт Россия». По результатам ярмарки сумма продаж составила порядка 200 млн рублей, что на 60 млн рублей превосходит данные прошлого года. Значительный интерес к современным художникам и российскому искусству, по мнению экспертов, объясняет высокий рост продаж.

В ходе ярмарки можно было увидеть 124 стенда с различными произведениями искусства. Художники из 11 российских регионов и 29 иностранных государств представляли свои работы для 50 000 посетителей.

Самые дорогие произведения на ярмарке:

Скульптура «шепот бессловесного существа» — деревянная скульптура лошади, созданная Игорем Роговским. Стоимость 3 млн рублей; Скульптура «Вальс дождя» — работа галереи Form Bronz. Стоимость — 1,8 млн рублей; Работа «Мишка Оранж» — работа Art Gallery Tolstoy. Стоимость 1 млн рублей.

Ярмарка современного искусства начала свою работу в 2020 году. За шесть выпусков ярмарки в общей сложности были выставлены 134 галереи, представлен 741 художник, а посетителей насчитывается более 150 тысяч человек.