С 25 по 27 сентября в Москве пройдет VI федеральный Форум-фестиваль «Российская креативная неделя». Мероприятия пройдут в Национальном центре «Россия».

Программа форума включает три стратегических направления: ценностно ориентированная экономика — 2035, пространственное развитие страны и регионов в эпоху нового типа экономики, а также роль творческого человека в формировании новых экономических моделей. В рамках этих векторов участники обсудят законодательные инициативы, управленческие модели, инвестиционные инструменты, новую этику лидерства и трансформацию профессий.

Главным событием станет пленарное заседание «Государство-визионер: новая философия интеллектуально-креативного лидерства России», которое пройдет 25 сентября на площадке «Визионеры» Национального центра «Россия». Особое внимание уделят роли креативных индустрий в формировании нового качества жизни, раскрытию потенциала регионов и созданию направлений развития гармоничного общества будущего.

«Сегодня мы не просто подводим итоги „креативной пятилетки“ — мы вступаем в новый цикл, переходим от обсуждения возможностей к системной работе. Креативные индустрии становятся центром притяжения, помогают формировать национальную идентичность и ценностную опору для развития страны. Это и есть путь к росту конкурентоспособности. Важно, что новый этап становления „Российской креативной недели“ совпал со стартом реализации государственной политики в сфере креативных индустрий, которая позволит креативной экономике двигаться дальше, опираясь на меры поддержки и действенные законодательные инициативы», — отмечает Марина Монгуш, президент АНО «Креативная экономика», директор Форума-фестиваля «Российская креативная неделя».

В числе приглашенных спикеров — заместители Председателя Правительства России Александр Новак и Дмитрий Чернышенко, Министр экономического развития РФ Максим Решетников, Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Министр культуры РФ Ольга Любимова. Также ожидаются выступления основателя Wildberries Татьяны Ким, генерального директора VK Владимира Кириенко, заместителя генерального директора АО «Газпром-Медиа Холдинг» Тины Канделаки, дизайнера Артемия Лебедева и ректора Московской школы управления «Сколково» Александра Кима.

Всего на полях «Российской креативной недели» состоится свыше 60 сессий с участием более 350 спикеров. Ожидается приезд делегаций из 89 регионов Российской Федерации и представителей более десяти стран-участниц международного трека, включая страны СНГ, ШОС и БРИКС.