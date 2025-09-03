Восьмиклассники оказались самыми читающими школьниками — каждый десятый из них освоил от 21 до 30 произведений. В то же время одиннадцатиклассники оказались наиболее занятыми: 68% ограничились максимум десятью книгами. Книжный сервис Строки и аналитики МТС Медиа в августе 2025 года провели исследование среди более 600 школьников, перешедших в 7-11 классы, чтобы выяснить их читательские привычки во время летних каникул.

Согласно результатам опроса, лишь 2% респондентов прочитали свыше 30 книг за лето.

Летний период 2025 года был отмечен доминированием классической литературы. Среди семиклассников 44% читали «Тараса Бульбу» Николая Гоголя, 36% — «Дубровского» Александра Пушкина, а 20% — «Тихий Дон» Михаила Шолохова. Среди восьмиклассников 48% также знакомились с «Тарасом Бульбой», 39% — с «Капитанской дочкой» Пушкина и 30% — с «Шинелью» Гоголя. Девятиклассники проявили схожие предпочтения: 34% прочли «Тараса Бульбу», по 33% — «Шинель», «Ревизора» и «Мертвые души» Гоголя, а 28% — «Евгения Онегина» Пушкина.

Учащиеся, переходящие в десятый класс, выбирали «Преступление и наказание» Федора Достоевского (31%), «Горе от ума» Александра Грибоедова (27%), «Грозу» Александра Островского и «Войну и мир» Льва Толстого (по 23%). Будущие одиннадцатиклассники отдали предпочтение «Мертвым душам» (27%), «Отцам и детям» Ивана Тургенева (31%) и «Горю от ума» (28%).

Значительная часть школьников (48%) использовала аудиоформат для знакомства с литературой, особенно будущие девятиклассники (60%). Наиболее популярными для прослушивания стали «Тарас Бульба» (18%), «Капитанская дочка» (13%), а также «Ревизор», «Мертвые души» и «Дубровский» (по 10%).

Исследование также выявило интерес к экранизациям: 24% старшеклассников хотели бы увидеть новые версии «Мертвых душ», 19% — «Евгения Онегина», по 15% — «Тараса Бульбу» и «Дубровского». Среди младшеклассников востребованы экранизации «Тараса Бульбы» (23%), «Мертвых душ» (20%), «Дубровского» и «Войны и мира» (по 16%).

Опрос показал изменение источников рекомендаций: только 16% восьмиклассников прислушиваются к советам родителей при выборе литературы. Все больше школьников, особенно семиклассников и одиннадцатиклассников, ориентируются на рекомендации книжных блогеров.