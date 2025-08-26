К 1 сентября половина родителей планирует потратить на подарок учителю до 2 тысяч рублей, 21% опрошенных — до 4 тысяч рублей, а 17% — до 1 тысячи рублей. Об этом RTVI сообщили в маркетплейсе Flowwow, который опросил учителей и родителей школьников.

Чаще всего поздравляют классных руководителей и преподавателей начальных классов, но 16% респондентов планируют вручить подарок и директору. С взрослением школьников 21% родителей стал дарить подарки реже, однако 31% продолжает это делать независимо от возраста ребенка.

Треть учителей испытывает перед 1 сентября волнение и чувство значимости, для четверти главными ассоциациями являются суета и радость. Лишь 4% опрошенных считают этот день обычным рабочим. Родители чаще всего дарят подарки, чтобы соблюсти традицию, из уважения к профессии или по просьбе родительского комитета.

Самый желанный подарок для 45% учителей — цветы. Также они будут рады кондитерским изделиям или канцелярии (по 23%), а 19% предпочли бы наборы чая или кофе. Среди цветов учителя любят розы (19%), сборные букеты (17%) и лилии (11%). При этом почти трети неважно, какие именно цветы подарят.

«Опрос показал, что треть учителей предпочитает получать подарок от класса. Как правило, в таком случае дарят не один букет, а набор из нескольких позиций. Пользуются популярностью клубника в шоколаде, подарочные наборы и сертификаты, а также бенто-торты с персональными надписями — такой формат позволяет сделать поздравление более личным», — рассказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

По данным Flowwow, в этом году букет из 7 роз в среднем будет стоить 1 750 рублей, из 3 лилий — 2 673 рубля, а авторский сборный букет обойдется примерно в 3 844 рубля. Треть учителей предпочитает получать подарок от всего класса, куда часто входят несколько позиций, например, клубника в шоколаде, подарочные наборы, сертификаты или бенто-торты с персональными надписями.

Детям на День знаний чаще всего дарят подарки-впечатления (поход в развлекательный центр или кино), сладости и школьные аксессуары. При этом 15% участников исследования не планируют дарить детям что-либо.

В опросе приняли участие более 1000 жителей городов-миллионников России в возрасте от 26 до 55 лет, из которых 62% составили женщины.