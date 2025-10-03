Средняя стоимость букета цветов ко Дню учителя в 2025 году составляет 3787 рублей. Букет из клубники обойдется в 3286 рублей, а бенто-торт — в 1849 рублей. Такие данные RTVI представил маркетплейс цветов и подарков Flowwow.

Спрос на подарки к празднику в прошлом году оказался на 42% выше, чем в обычные дни октября. В числе самых популярных подарков — цветы, букеты из клубники, бенто-торты и наборы чая или кофе. Среди цветочных предпочтений учителей лидируют розы (19%), сборные букеты (17%) и лилии (11%). При этом почти треть педагогов отметила, что им неважен конкретный вид цветов в подарок.

Опрос также выявил разницу во взглядах на важные качества педагога. Согласно данным опроса, 40,2% учителей считают главным качеством педагога профессионализм. Для родителей школьников приоритетом является любовь к детям — этот вариант выбрали 39,9% опрошенных. При этом обе группы продемонстрировали единство в оценке важности терпения и справедливости: каждое из этих качеств отметила четверть респондентов.

Наименее значимыми качествами для преподавателей оказались умение заинтересовать учеников и позитивный настрой. Родители же назвали необязательными общительность и позитивный настрой. Доля этих ответов составила около 10% в каждой категории.