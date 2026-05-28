Режиссер Стивен Спилберг в подкасте Мишель Обамы и Крейга Робинсона «IMO» высказался против использования искусственного интеллекта в кинопроизводстве. По словам режиссера, ИИ может быть полезен для «поиска решений медицинских проблем», но не должен влиять на творческий процесс в Голливуде.

«Мне не нравится, когда ИИ занимает место за столом сценаристов, — сказал Спилберг. — Я не готов к такой замене, потому что не верю в разумность машин. Я не думаю, что существует замена душе. Нет алгоритма, который мог бы её изобрести».

Режиссер отметил, что видит будущее, где ИИ может помочь «сэкономить много времени», выполняя такие задачи, как поиск натурных локаций. При этом он добавил, что не позволит машине диктовать творческие решения.

«Не говорите мне, как писать диалоги для этого персонажа. Не говорите мне, где должна стоять камера. И не говорите мне, как должны выглядеть декорации, если только ИИ не является просто инструментом в большом арсенале художника-постановщика, — заявил Спилберг. — Используйте ИИ как инструмент, но не позволяйте ему быть последним словом в чем-либо творческом. Вот где я провожу черту».

Стивен Спилберг уже высказывался насчет опасений по поводу тенденций в современном кино. Во время выступления на фестивале CinemaCon в Лас-Вегасе он подчеркнул, что киноиндустрия не должна полагаться только на ребуты и сиквелы: «Если мы будем делать только известный брендовый контент, мы заглохнем. Нет ничего важнее, чем давать зрителю визуальные истории. Нам нужно больше оригинальных сюжетов».