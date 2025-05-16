15 мая на площадке IT-кластера «Кибердом» предприниматель Владимир Потанин встретился с победителями стипендиальной программы Фонда и студентами Центрального университета. Потанин обратил внимание на серьезную опасность не развития молодежи благодаря прогрессу технологий, а, наоборот, ее деградацию.

Встреча стала заключительным мероприятием проекта «Мы на связи», организованного впервые в год 25-летия «Благотворительного Фонда Владимира Потанина». В рамках этого проекта студентам была организована двухдневная образовательная и культурная программа, включающая знакомство с командой Фонда, посещение Сколковского института науки и технологий, офиса компании «Яндекс» и экскурсию на тему взаимодействия человека и нейросетей в Третьяковской галерее.

За 25 лет стипендиатами Фонда стали более 30 тысяч студентов из 75 российских ВУЗов. 6 раз стипендию получал Павел Дуров. Стипендия Благотворительно Фонда, основанного Потаниным — одна из самых известных, престижных и крупных общероссийских студенческих стипендий. Ее размер сегодня составляет 25000 рублей, претендовать на нее могут только магистранты, на конкурсной основе и по результатам достижений в бакалавриате. В конкурсе 2024-2025 гг. приняли участие 6700 соискателей, победителями стали 750 человек, которые будут получать ее ежемесячно плюсом к обычной стипендии ВУЗа.

Во встрече участвовали более 60 стипендиатов Фонда 2025 года из ведущих технических, экономических и гуманитарных ВУЗов России — НИЯУ МИФИ, ИТМО, Центрального университета, ДВФУ, НИУ ВШЭ, МГИМО, СПбГЭУ и др.

Дискуссия была разделена на 4 тематических блока: принципы и ценности («путь»), бизнес и предпринимательство («дело»), благотворительность и «будущее». В первых трех Потанин говорил о важности развития лидерских навыков и увеличении масштабов лидерства по мере развития предпринимательской и благотворительной деятельности, а также о возрастающей ответственности за увеличивающееся количество сотрудников и партнёров, а впоследствии участников полноценной «экосистемы бизнеса» и благотворительных проектов. Ключевой ценностью филантропической работы он назвал «чувство сопричастности к проблемам окружающих» и возможность создания условий для комплексного решений насущных общественных проблем. При этом Потанин четко обозначает свою позицию: для него филантропия — это не сиюминутная помощь тем, кто сегодня в чем-то нуждается, а прежде всего инвестиция в будущее, поддержка талантливых и умных людей, которым надо помочь встать на ноги, чтобы они смогли помогать другим.

Наиболее оживленной частью встречи стало обсуждение вопросов будущего — науки, технологий и благотворительности, перспективы и вызовы, связанные с морально-этическими аспектами развития генеративного искусственного интеллекта в России и мире. По мнению Владимира Потанина, признавая необратимость технологического прогресса и используя в жизни и работе его многочисленные преимущества, важно не допустить «подавление высокими технологиями и искусственным интеллектом воли и души человека», «выхолащивания человечности», которое может возникнуть по мере повсеместного внедрения инноваций.

«Искусственный интеллект вполне может поставить духовность человечества на край существования», — сказал Потанин, и объяснил это на примере шахмат, ведь когда появились суперкомпьютеры, которые смогли обыгрывать гроссмейстеров, шахматы потеряли свой изначальный смысл. Искусственный интеллект постепенно становится умнее и самостоятельнее, чем человек, и со временем ИИ может полностью заменить человека интеллектуально.

«Никакая технология не может создать ничего по-настоящему великого, потому что в великое необходимо вложить душу», — сказал Потанин.

В финале встречи Владимир Потанин пожелал студентам «не спешить отказываться от амбициозных задумок», развивать имеющиеся навыки и компетенции и стремиться получать новые, стараться расставлять приоритеты и планировать работу как на оперативном, так и на стратегическом уровне, а также не бояться преодолевать трудности, возникающие в ходе жизненного и карьерного пути.