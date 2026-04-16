Студенты Технологического колледжа № 21 впервые выступили на Международной неделе моды China Fashion Week, которая прошла в китайском городе Санья с 3 по 6 апреля. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. В рамках промокампании коллекцию московских студентов продемонстрировала известная китайская модель.

Коллекция «Морская симфония», созданная студентами под руководством российского дизайнера, основателя бренда Farrdi Фарруха Болтабаева, включает более 20 предметов одежды: вечерние платья, сарафаны, пиджаки, рубашки, брюки и футболки с нестандартным кроем. Ключевая идея — переосмысление традиционных русских мотивов: народные орнаменты, элементы исторического костюма и узнаваемые силуэты адаптированы под актуальные мировые тренды. Дополнительным источником вдохновения стала морская тема: в образах использованы плавные линии, мягкие волны и скульптурные формы.

Коллекцию создали за два месяца десять студентов под руководством Фарруха Болтабаева. Работа проходила на практических занятиях в рамках сотрудничества колледжа с бизнесом. «Сотрудничество со студентами дает свежий взгляд и новые идеи, — отметил дизайнер. — В процессе обсуждений, примерок и даже споров рождаются по-настоящему сильные решения».

Директор колледжа Герман Гаврилов подчеркнул, что студенты работали в условиях реальной индустрии: «Ребята не просто выполняли учебное задание — за два месяца команда прошла полный цикл создания продукта: от идеи и эскиза до готовых изделий и выхода на подиум. Важно, что это была не имитация процесса, а реальные примерки, доработки, обсуждения. Именно в таких условиях формируются специалисты, которые понимают, как работает индустрия изнутри».

По словам студентки четвертого курса Виктории Матюшовой, участники получили огромный опыт создания эскизов, подбора тканей, кройки и шитья, а также по-новому взглянули на русские традиции. «Очень круто осознавать, что твой труд становится реальным продуктом, — рассказала студентка Елена Дружинина. — Работаешь с профессиональными дизайнерами, ведешь проект от задумки до готовой вещи и видишь результат на подиуме. Это невероятный опыт». Студент Родион Прохоров добавил: «Показ нашей коллекции на подиуме наравне с дизайнерами из разных стран — это совсем другой масштаб. Здорово, что уже во время учебы мы можем получить такой опыт».

У столичных колледжей более 3,8 тысячи компаний-партнеров во всех отраслях. В сфере креативных индустрий образовательные организации взаимодействуют примерно с 600 площадками и профессиональными сообществами. Ключевая особенность подготовки специалистов для креативных индустрий — проектный формат обучения с решением реальных задач: от дизайна продуктов до создания коллекций и визуальных концепций. Практические занятия студентов проходят в современных мастерских и лабораториях, что соответствует задачам проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».