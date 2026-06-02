Компания «Кино.Арт.Про» объявила о повторном прокате всех пяти фильмов киносаги «Сумерки» в России, показав трейлер во время премьеры «Убить Билла: Кровавое дело целиком». Первая часть вернется на экраны уже 17 сентября 2026 года.

График повторного проката выглядит следующим образом: «Сумерки» покажут 17 сентября 2026 года, «Сумерки. Сага. Новолуние» — 8 октября 2026 года, «Сумерки. Сага. Затмение» — 5 ноября 2026 года, «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1» — 10 декабря 2026 года, а «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 2» — 11 февраля 2027 года.

Сюжет первой части рассказывает о старшекласснице Белле Свон, которая переезжает в небольшой город Форкс и знакомится с загадочным одноклассником Эдвардом Калленом. Между молодыми людьми вспыхивают чувства, и вскоре Белла узнает, что Эдвард — вампир.

Мировая популярность франшизы сохраняется спустя годы. В октябре 2025 года перевыпуск первой части «Сумерек» в американский прокате собрал в первый день 1,55 миллиона долларов. Тогда же в честь 20-летия выхода романа Стефани Майер в США прошла повторная недельная серия показов всех пяти фильмов.

«Сумерки» стали мировым феноменом. Франшиза собрала более 3,3 миллиарда долларов в мировом прокате и принесла мировую славу Кристен Стюарт и Роберту Паттинсону. Первый фильм, открывший франшизу в 2008 году, принес в мировом прокате 407,2 миллиона долларов, а его текущие общие сборы с учетом повторных выпусков составляют 413,7 миллиона долларов.