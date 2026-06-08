В социальных сетях появилось видео, на котором специальные роботы, похожие на электробусы, якобы собирают тополиный пух с улиц столицы. Ролик, сгенерированный искусственным интеллектом, вызвал оживленную реакцию пользователей: одни начали шутить об «избалованности» москвичей, другие поверили в реальное существование такой техники. В сети уже стали появляться версии «пухососов» для других городов России.





Как рассказал основатель агентства Out Digital Роман Зарипов в своем телеграм-канале, видео было создано еще два года назад. Тогда в компании решили поэкспериментировать с 3D-графикой и придумать устройство, которое выглядело бы так, будто его действительно закупили для городских служб. Ролик сняли на Патриарших прудах, после чего аккуратно встроили в кадр 3D-модель пухососа. Однако публиковать видео в тот момент не стали, поскольку сезон тополиного пуха в Москве уже закончился.

В сеть ролик попал 3 июня, после чего его стали активно обсуждать: пока одни комментаторы спорили, реальны ли пухососы, другие выдумывали «пухососовозы» — грузовики для перевозки пухососов — и создавали свои ИИ-версии необходимых городу приспособлений. Например, некоторые пользователи предлагали создать «лужесосов» для осушения луж или «пенодувов», промывающих город с пеной. История добралась до зарубежного интернета — видео начали обсуждать на Reddit и в иностранных медиа.

Тем временем эксперты подсчитали примерную стоимость реального робота для уборки пуха. По данным телеграм-канала Mash Money, она может достигать 7—12 миллионов рублей. В эту сумму входят вакуумный модуль (300 тысяч — 1,2 млн рублей), аккумулятор (300—900 тысяч), а также шасси, камеры, лидар, корпус, бак для пуха, фильтры и программное обеспечение. Дешевый вариант на дистанционном управлении, по оценкам экспертов, обойдется в 2,5—6 миллионов рублей, однако такой аппарат сложно назвать полноценным роботом — оператору придется постоянно находиться рядом.

Главная проблема проекта — короткий сезон: тополиный пух появляется лишь на несколько недель лета, а остальное время техника будет простаивать. По предварительным оценкам, один рабочий день такого робота может обходиться примерно в 60 тысяч рублей. Эксперты отмечают, что смысл подобных разработок появляется только при многофункциональном использовании техники: летом робот может собирать пух и мусор, осенью — убирать листья, зимой — очищать тротуары от снега и реагентов.