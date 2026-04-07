В зарубежный прокат фильм «Вот это драма!» Кристофера Боргли («Герой наших снов») вышел 3 апреля, а в российском он появится 9 апреля. Ромком от студии A24 рассказывает о переживаниях молодоженов в исполнении Роберта Паттинсона и Зендеи перед свадьбой. Однако рекламная кампания фильма, стартовавшая еще в декабре, стала отдельным событием. Varity собрал главные события промо фильма.

От объявления о помолвке до свадебной часовни в Лас-Вегасе

Кампания началась в декабре 2025 года с необычного хода: в Boston Globe, рядом с колонкой любовных советов, появилось объявление о помолвке. Без логотипа студии, без рекламного текста — просто традиционная светская заметка с фотографией «Чарли» и «Эммы» (которых играют Паттинсон и Зендея) с огромным бриллиантовым кольцом. Вымышленная пара объявляла о весенней свадьбе, назначенной на 3 апреля — дату выхода фильма в зарубежный прокат.

На следующий день A24 выпустила тизер-трейлер, который резко менял настроение: Эмма с ножом, Чарли с разбитым носом, шокированные гости за столом. Ролик намекал на «темный секрет», но не раскрывал его.

В День святого Валентина студия запустила сайт charlieandemmaforever.com — официальный портал для подтверждения присутствия на свадьбе. Там были опубликованы фотографии помолвки, детали церемонии и даже путеводитель по Бостону, где происходит действие фильма.

Кульминацией промо стало открытие однодневной свадебной часовни в Лас-Вегасе. Алана Хайм (которая сыграла подругу Эммы) выступила диджеем, а Зендея неожиданно появилась, чтобы стать свидетелем на церемониях для реальных пар, решивших пожениться «по версии A24». На месте продавались сувениры: худи с запутанным описанием сюжета и крупным изображением Паттинсона в роли Эдварда Каллена из «Сумерек» рядом с Зендеей с красной дорожки «Претендентов».

Метод-дресс-код Зендеи: от белого к черному

Промотур актрисы также был выстроен вокруг свадебной формулы «что-то старое, что-то новое, что-то взятое, что-то голубое». На премьере в Лос-Анджелесе Зендея появилась в белом платье Vivienne Westwood, которое она впервые надела на «Оскар» в 2015 году — «что-то старое». В Париже — в шелковом кремовом платье с длинным черным бантом и шлейфом от Louis Vuitton («что-то новое»). В Риме — в черном платье Armani Privé с глубоким декором, взятом из личного архива Кейт Бланшетт («что-то взятое»). А завершила тур в Нью-Йорке в черно-синем платье Schiaparelli с перьями — «что-то голубое».

Пользователи в соцсетях заметили, что образы актрисы становились все темнее от премьеры к премьере, отражая сюжетную арку фильма. «Даже первый макияж был более ангельским, как будто он существует до того, как начнется падение», — написал один из пользователей X.

Реакция: от восторга до скандала

В фильме есть резкий сюжетный поворот, который меняет отношение зрителей к персонажам. Ход намеренно нигде не показывали и не анонсировали. Маркетинговые эксперты назвали подход A24 «преднамеренно интригующим». «Вы должны пообещать, что будет раскрыт большой секрет, иначе люди решат, что это просто романтическая комедия, и потеряют половину зрителей», — отметил консультант Рассел Шварц.

Однако после первых показов разразился скандал. Том Мозер, чей сын погиб при стрельбе в школе «Колумбайн», публично осудил фильм, обвинив создателей в гуманизации потенциальных массовых убийц. Организация March for Our Lives выпустила предупреждение и раскритиковала студию за отсутствие контент-предупреждения. Критики, нарушив эмбарго, публиковали рецензии, чтобы предупредить зрителей.

Несмотря на это, фильм собрал в первый уикенд 14 млн долларов в США и 13,6 млн за рубежом. Эксперты связывают успех с популярностью актеров и их реальной помолвкой (Зендея и Том Холланд объявили о ней в январе). «Любовь к Зендее и интерес к ее личной жизни сливаются с контекстом фильма», — объясняет профессор Лорена Бернабо.