Сталь, картон, резина, мыло, бетон, проволока, хлеб — архитектурный макет можно создать из чего угодно. В Центре «Зотов» открылась выставка «Внутри города», посвященная именно такому недооцененному виду искусства. Зачастую макеты создаются архитекторами в качестве рабочего материала, причем расходного — они редко доживают до конца проекта, так как их ломают, перестраивают, перекраивают и переделывают.

Как сказал, ухмыляясь, куратор выставки Илья Мукосей, макет зачастую сохраняет свой внешний вид, когда проект завершен, но автору еще есть, что сказать. «Внутри города» заставляет задуматься о том, что у макетов есть множество функций, помимо практической, как минимум, — им можно любоваться. А еще макеты порой могут напоминать об утраченных исторических зданиях, показывать, какими были древние храмы, когда их только построили. Кроме того, студенты, создавая свои макеты знаменитых архитектурных сооружений, учатся замечать детали, а мы, зрители, получаем возможность разглядеть купола, понять, как сложно изнутри устроены знакомые нам здания.

На выставке представлены работы более 25 известных архитектурных бюро, паблик-арт художников и дизайнеров. Экспозиция включает в себя пять основных разделов: в зоне «Макет создает» макет представлен как инструмент творческого поиска архитектора; «Макет говорит» покажет, как архитекторы с помощью макетов рассуждают о своем творчестве; в разделе «Макет работает» можно понаблюдать в режиме реального времени за тем, как создаются макеты умелыми руками, «Макет учит» продемонстрирует, как макет помогает студентам развивать пространственное воображение; в разделе «Макет напоминает» можно увидеть модели таких памятников архитектуры.