Стали известны победители премии BAFTA TV Awards 2025. Приз в номинации «Лучший международный сериал» получил проект «Сегун», а награду в категории «Лучший мини-сериал» завоевал «Мистер Бейтс против почты». Об этом сообщает Deadline.

Публикуем список других победителей:

Лучший драматический сериал — «Голубые огни»;

Лучший актёр — Ленни Джеймс, «Мистер Ловермэн»;

Лучшая актриса — Мариса Абела, «Индустрия»;

Лучшая мужская комедийная роль — Дэнни Дайер, Mr. Bigstuff;

Лучшая женская комедийная роль — Рут Джонс, «Гэвин и Стейси»;

Лучший актёр второго плана — Эрион Бакаре, «Мистер Ловермэн»;

Лучшая актриса второго плана — Джессика Ганнинг, «Олененок».

«Сегун», вышедший в 2024 году, уже успел получить ряд престижных премий. На церемонии «Золотой Глобус» проект завоевал четыре награды в номинациях «Лучший драматический сериал», «Лучшая женская роль» (Анна Саваи), «Лучшая мужская роль» (Хироюки Санада) и «Лучший актер второго плана» (Таданобу Асано). Также «Сегун» получил пять статуэток «Эмми» и четыре приза Гильдии актеров США.

Сериал основан на одноименном романе Джеймса Клавелла. В центре сюжета — английский моряк Джон Блэкторн (Космо Джарвис). Он служит штурманом на одном из кораблей голландской флотилии, которая направляется к берегам Японии. Однако добирается туда лишь один корабль с парой десятков изголодавших матросов на борту. Блэкторн оказывается в Японии — стране, почти полностью изолированной от европейского мира и считающей христиан варварами. Ему предстоит не просто выжить, но и понять японское общество, встроиться в него.