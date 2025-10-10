С 15 по 19 октября в Москве, в киноцентре «Октябрь», пройдет одиннадцатый фестиваль КАРО/АРТ. Мероприятие представит насыщенную программу из российских и зарубежных премьер, классики кино, театральных постановок и специальных проектов в сфере музыки, моды и видеоарта.

Концепцией этого года стал «СЮР/РЕАЛИЗМ». Программа построена вокруг тем подсознания, искажения реальности, мифологии и сновидений, что позволит зрителям погрузиться в смешение пластов реального и ирреального.

Центральными событиями станут показы фильмов открытия и закрытия — громких премьер с 78-го Каннского кинофестиваля. Зрители увидят картину «Сентиментальная ценность» Йоакима Триера, получившую Гран-при, и отмеченное специальным призом «Воскрешение» Би Ганя.

В блоке зарубежных премьер — лауреат Канн «Звук падения» Маши Шилински, «Частная жизнь» Ребекки Злотовски с Джоди Фостер в главной роли, черная комедия «Дело семейное» и психологический хоррор «Ловушка для кролика» с Девом Пателем.

Российские новинки будут не менее яркими. В программе — «Ганди молчал по субботам» Юрия Зайцева с Марком Эйдельштейном, документальный фильм «Лес», «Тени Москвы» Валерия Переверзева и драма «Искупление» с Сергеем Безруковым, Виктором Сухоруковым и Хаски в главных ролях.

Классическая программа включает как шедевры, так и редкие эксперименты. С пленки 35 мм покажут «Хрусталев, машину!» Алексея Германа, а также работы Годара, Пазолини и Ханеке. Отдельные показы будут посвящены юбилеям кинематографа, Марлена Хуциева и аниматора Дмитрия Геллера.

Театральный блок представит эксклюзивные записи спектаклей, таких как «Котлован» Антона Федорова и «Мать» Анастасии Паутовой, а также творческие встречи с Генриеттой Яновской и Константином Хабенским.

После Москвы фестиваль отправится в Санкт-Петербург (15—19 октября), а затем в Краснодар и Новосибирск (30 октября — 4 ноября). Большинство показов сопровождаются обсуждениями с режиссерами, экспертами и представителями креативных индустрий.