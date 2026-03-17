К месяцу женской истории The New York Times выпустил масштабный проект «100 женщин, которые изменили историю» (100 Years of Women Who Changed History). В нем собраны некрологи выдающихся женщин разных эпох — от политиков и активисток до артисток и ученых.

Материал структурирован по тематическим категориям, каждая из которых отражает определенный аспект женского опыта: женщины, чье влияние оставалось в тени знаменитых мужчин; лидеры, менявшие ход истории; те, кто сиял ярко, но прожил слишком мало; жертвы войн и репрессий; спортивные звезды; деятельницы культуры и спорные фигуры.

В категорию «женщины в тени» вошли Жаклин Кеннеди, Луиза Литтл (активистка и мать Малькома Икса), военный корреспондент Марта Геллхорн (жена Эрнеста Хемингуэя) и ученая Марта Готье, чей вклад в выявление синдрома Дауна присвоил себе коллега-мужчина.

Среди мировых лидеров представлены премьер-министр Израиля Голда Меир, первая леди Кубы Вильма Эспин, Мать Тереза, Маргарет Тэтчер и Беназир Бхутто — первая женщина, возглавившая мусульманскую страну. Бхутто, занимавшая пост премьер-министра Пакистана в общей сложности пять лет, погибла в 2007 году в результате теракта на митинге.

В разделе о женщинах, проживших короткую, но яркую жизнь, — Мерилин Монро, певица Аалия, звезда техано-музыки Селена (застреленная в мотеле в 1995-м). А также актриса Натали Вуд из семьи русских эмигрантов (мать из Барнаула, отец из Уссурийска), которая утонула при загадочных обстоятельствах в 1981 году в возрасте 43 лет. В подростковом возрасте, по слухам, она стала жертвой насилия со стороны Кирка Дугласа.

Категория женщин, пострадавших от войн и репрессий, включает пережившую бомбардировку Хиросимы японку Сигэко Сасамори, поэтессу Анну Ахматову (в NYT назвали ее «ведущей советской поэтессой, которой заткнули рот во время сталинских литературных чисток») и индийскую принцессу Нур Инаят Хан, шпионившую в пользу Великобритании в годы Второй мировой.

Особое место в проекте занимают фигуры, чье присутствие в списке может вызвать вопросы. Среди них — радикальная феминистка Валери Соланс, стрелявшая в Энди Уорхола, и Кристина Йоргенсен — первая трансгендерная женщина, прошедшая через операцию по смене пола.