Warner Bros. представила дебютный трейлер фильма «Дюна: Часть 3» — заключительной части научно-фантастической трилогии Дени Вильнева. Презентация прошла в Лос-Анджелесе на специальном мероприятии с участием звездного состава.

Действие третьего фильма разворачивается через 17 лет после событий второй части. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) победил Харконненов и стал императором, развязав священную войну. В кадрах трейлера показаны масштабные галактические сражения и внутренние терзания главного героя, который пытается вырваться из цикла насилия. Политический брак с принцессой Ирулан (Флоренс Пью) вынудил Чани (Зендея) покинуть его, однако, по словам Вильнева, их любовная линия остается «сердцем» повествования.

В ролике также впервые появляется Роберт Паттинсон в образе антагониста Скитейла. Актер описал персонажа как «необычного»: до конца неясно, на чьей он стороне. «Он может даже оказаться хорошим парнем. Кто знает? Я сам узнаю, когда увижу фильм», — пошутил Паттинсон на презентации.

Сюрпризом для поклонников стало возвращение Джейсона Момоа: его герой Дункан Айдахо, погибший в первом фильме, вновь появится в сюжете. Вильнев пояснил, что это возвращение «происходит в нужный момент истории» и окажет огромное влияние на Пола.

В актерский состав также вошли Хавьер Бардем (Стилгар), Аня Тейлор-Джой (Алия Атрейдес), Ребекка Фергюсон (леди Джессика) и другие. Шаламе не присутствовал на мероприятии лично, но записал видеообращение, в котором назвал Вильнева «мастером кино» и подтвердил, что третья часть станет для него последней в этой вселенной.

Фильм снят по мотивам романа Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Вильнев, для которого эта книга — любимая в серии, охарактеризовал картину как «самую личную» в своей фильмографии. По его словам, тон третьей части отличается от предшественников: «Первый фильм был созерцательным, второй — военным, а этот более динамичный и напряженный».

За визуальную часть отвечает новый оператор Линус Сандгрен, сменивший Грега Фрейзера. Большая часть материала снята на 65-миллиметровую и IMAX-пленку. Вильнев призвал зрителей смотреть фильм на максимально возможных экранах.

Премьера «Дюны: Часть 3» запланирована на 18 декабря 2026 года. В тот же день в прокат выходят «Мстители: Доктор Дум», однако, по сообщениям, у последних не будет IMAX-формата в США на старте.