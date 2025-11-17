16 ноября в Лос-Анджелесе состоялась 16-я церемония Governors Awards, где Тому Крузу вручили почетный «Оскар» за вклад в развитие кинематографа. Премию актеру вручил режиссер Алехандро Иньярриту, с которым Круз сейчас работает над новым фильмом.

В своей благодарственной речи Круз рассказал о силе кинематографа и о том, как зародилась его любовь к кино. «Кино позволяет путешествовать по всему миру. Оно помогает мне ценить и уважать различия. Оно также показывает мне нашу общую человечность, то, как мы похожи во многих отношениях. И неважно, откуда мы родом, — в кинотеатре мы смеемся вместе, мы чувствуем вместе, мы надеемся вместе, и в этом сила этого вида искусства», — передает слова актера Variety.

Он также поделился воспоминаниями из детства: «Моя любовь к кино началась в очень раннем возрасте. Я был просто маленьким ребенком в темном кинотеатре и помню луч света, который прорезал комнату. Я поднял глаза, и он словно взорвался на экране. Внезапно мир стал намного больше, чем тот, который я знал. Целые культуры, жизни и пейзажи разворачивались передо мной, и это пробудило во мне жажду приключений, жажду знаний, стремление понять человечество».

Том Круз был номинирован на «Оскар» четыре раза: за лучшую мужскую роль в фильмах «Рожденный четвертого июля» и «Джерри Магуайр», за лучшую мужскую роль второго плана в «Магнолии» и как продюсер картины «Топ Ган: Мэверик».