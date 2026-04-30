Волонтер, участвовавший в ликвидации последствий наводнения в Дагестане, рассказал Life.ru, как эвакуировали людей на резиновых лодках из затопленных районов.

19-летний Артем Журавлев учится на техника-спасателя в Москве и работает в центре помощи добровольцам-спасателям. Узнав, что его коллеги летят в Дагестан, он сам вызвался поехать с ними.

«В эти две недели откачивали воду, делали дезинфекцию. Общался много раз с пострадавшими, в поисково-спасательных работах тоже был», — рассказал Артем.

Наводнение обрушилось на Дагестан в конце марта — начале апреля. В зоне бедствия оказались 1,5 миллиона человек. Более 2 тысяч домов были затоплены. Шесть человек погибли. В республике ввели режим ЧС федерального уровня.

«Запомнилось, когда эвакуацию производили. У нас был выходной. Нам начальник позвонил, поставил задачу поехать на Пальмирную улицу на разведку. Мы приезжаем, видим — уровень воды поднялся», — вспоминает Артем.

По его словам, к людям, нуждавшимся в эвакуации, оказалось невозможно проехать на машине — колеса были «полностью в воде».

«Мы начали тащить лодку, против течения было тяжело. Буквально там 10 метров прошли, уже ноги забились, нам еще два квартала. Вот это было тяжело», — признается Журавлев.

Он говорит, что у эвакуированных был «пустой взгляд». «Сели [в лодку], как будто о чем-то задумавшись. Когда мы уже с ними разговорились, они уже хоть какие-то эмоции начали проявлять», — добавил волонтер.