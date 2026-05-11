Металл вместо ацетата, увеличенный кошачий глаз и оверсайз с продуманными пропорциями — главные тренды солнцезащитных очков лета 2026. Рассказываем, какие оправы носить в этом сезоне и на какие модели обратить внимание.

Солнцезащитные очки давно перестали быть просто защитой от УФ. В 2026-м это первое, что замечают в вашем образе, — раньше сумки, обуви, ювелирки и всего остального. Коллекции нового модного сезона это подтвердили: от Celine до Miu Miu дизайнеры выстраивали луки вокруг оправы, а не наоборот. Мы посмотрели подиумы и выбрали лучшие оправы, которые определяют этот год.

Металлическая оправа

Самый визуально дорогой и убедительный тренд сезона. После нескольких лет доминирования плотного ацетата металл возвращается и делает это максимально уверенно. Люксовые бренды показали собственные интерпретации: золотые или серебряные дужки, небольшие прямоугольные или овальные линзы — ничего лишнего. Ключевая деталь, которую стоит запомнить: металл выигрывает со слегка тонированными линзами (янтарь, дымчатый серый, бледно-зелёный цвет). Отдельно стоит отметить модели Ray-Ban в сотрудничестве с A$AP Rocky.

Кошачий глаз

Cat-eye никогда по-настоящему не уходил, но в 2026-м он вернулся в радикально переработанном виде. Это форма с характером: она поднимает скулы, чётче очерчивает взгляд и работает с минимальным макияжем лучше почти любой другой оправы. Единственная ошибка, которой стоит избегать, — слишком маленький размер. Чтобы эффект поднятия сработал, внешние углы оправы должны выходить за линию висков.

Оверсайз

Гигантомания, начавшаяся в прошлом сезоне, набирает обороты. Но в отличие от оверсайза прошлых лет 2026-й — про баланс: крупные линзы с продуманными пропорциями, а не просто «как можно больше». Лучший способ носить такую оправу — с чистым, вытянутым силуэтом в одежде и убранными волосами. Очки должны быть центром образа, а всё остальное — фоном.

Очки с ярким ободком

Это тренд, который Miu Miu и Celine сделали абсолютно неизбежным. Идея простая: оправа или линзы насыщенного яркого цвета (красного, жёлтого, голубого, зелёного) как единственный акцент в образе. Принцип носки такой же: яркие очки плюс максимально нейтральный базовый образ.

Butterfly

Форма, которую последний раз массово носили в нулевых, в 2026-м выглядит совсем иначе. Butterfly — это, по сути, увеличенный cat-eye с дополнительным объёмом в верхней части. Главное отличие от нулевых в том, что пропорции стали точнее, а материалы — значительно легче. Это больше не пластиковый привет из «гламурных» нулевых, а вполне самостоятельное и серьёзное модное высказывание.