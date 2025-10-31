С конца октября московские рестораны, кофейни и кондитерские представляют специальные меню в честь Хеллоуина. Тыква, шоколад, пряные специи и мистические персонажи становятся главными ингредиентами осенних лимитированных предложений. Собрали самое интересное — в материале RTVI.

Тематические десерты

Кондитерские и кафе делают акцент на десертах с символикой праздника. LILA Pastry представляет десерт Pumpkin Chic. В его составе — бисквит с финиками, фундучный слой, апельсиновое конфи и цитрусовый мусс с перцем. В эклерной «Клер» готовят мини-торт с японским бисквитом, малиновой панакотой и сырным кремом. А в Miss You Café можно попробовать десерт «Люмьер» на основе миндального бисквита, ананаса и цитрусового мусса в корпусе из белого шоколада. Кофейня OMG Coffee представила сразу два тематических десерта: «Мандрагора» с шоколадным муссом, бисквитом и дубайской начинкой из катаифи, а также «Шляпа Гарри Поттера» с кофейным муссом, крем-карамелью с флёр де сель и карамельным бисквитом.

Хеллоуинская выпечка

Пекарня Jules Zang анонсировала новую бриошь с апельсином, шоколадом и пряными специями, посыпанную пудрой из тростникового сахара. Десерт стилизован под главный символ Хеллоуина. В эклерной «Клер» можно будет найти печенье в виде котов с какао, черным кунжутом, шоколадом и сырным кремом.

Особые напитки

Кофейни и рестораны также поддерживают тему праздника. В сети OMG coffee представлен тыквенный латте с авторским сиропом, взбитыми сливками и песочной крошкой. А в ресторане «Крабыкутабы» 31 октября всем гостям будут подавать тыквенный пунш прямо из огромной тыквы. Кроме того, тыквенные напитки можно отыскать и в сетевых кофейнях, если хочется полакомиться тыквенным латте, можно забежать в Stars Coffee или «Дринкит», где тыквенное пюре добавляют прямо в кофейный напиток.