Певица Аврора Киба впервые прокомментировала предстоящую свадьбу с народным артистом России Григорием Лепсом. В своем телеграм-канале девушка, в частности, отметила, что комментарии вроде «самый лучший дед» и все остальное ее абсолютно никак не задевают.

«Друзья, огорчу вас — у меня прекрасная самооценка. Я не “новая интрижка Григория Лепса”, не запасной вариант. И, по-моему, никому из пишущих Лепс предложение не делал, верно?» — написала она.

Киба отметила, что такое положение дел «что-то да значит» и призвала своих критиков “задуматься”.

«У меня есть определенные цели на эту жизнь, и одна из них — это семья. Крепкая, дружная, с традициями, чтобы и в горе, и в радости», — добавила певица.

Также девушка рассказала, что с детства растет в достатке и не нуждается в деньгах и славе своего возлюбленного.

«Поживем-увидим»,— так ответила Киба на вопрос о том, действительно ли у них роман с Лепсом, или же все это «по итогу пиар».

Аврора Киба отметила 18-летие 5 февраля 2024 года. Девушка рассказывала, что весит 38 килограмм при росте 164 сантиметра.

Мать певицы Татьяна Киба — известная в столичных кругах светская львица, а отец Илья Киба — крупный предприниматель. Также у девушки есть 14-летний брат Матвей.

Весной девушка опубликовала в своих социальных сетях видеоролик с семейного ужина, где присутствовал Лепс. В начале июня Аврора выложила в соцсетях сторис с кольцом Graff, сопроводив ее комментарием: «Коротко, но ясно».

Ранее в сторис девушки появлялся сам певец, а позднее девушка опубликовала отрывок его концерта с подписью: «Моя любимая семья».