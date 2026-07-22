Съемки в кинопарке «Москино» помогли ученикам с выбором профессии. Ученик медиакласса школы № 1517 Тихон Месевренко рассказал Агентству городских новостей «Москва», что участие в съемках в кинопарке «Москино» помогло ему решить, что хочет стать режиссером.

«Для меня это был бесценный опыт. Я смотрел, как работают профессионалы: выстраивают кадр, дают указания, решают задачи прямо на площадке. Каждый день я убеждался, что хочу развиваться в этой сфере», — поделился Тихон.

Он также рассказал, что школьники участвовали в съемках как актеры массовых сцен. Им объясняли, что их работа важна для проекта, что очень вдохновляло. Теперь, по словам ученика, он чувствует уверенность в своем выборе.

Ранее заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что столичные школьники поучаствовали в создании 30-серийного вертикального сериала в кинопарке «Москино».